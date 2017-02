Luz, cámara… ¡Música, maestro!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La música es la que pone la emoción al cine; pues sin ella, la audiencia no sentiría la intensidad del momento que se proyecta en pantalla. Muchas sinfonías conocidas de la industria cinematográfica ya quedó grabada en nuestra memoria, por eso nuevamente se llevará a cabo el exitoso Concierto de Música de cine que interpreta la Orquesta Filarmónica de Sonora , volverá a presentarse este jueves 9 de febrero, ahora en el Auditorio Cívico del Estado, a las 20:00 horas.El director general del Instituto Sonorense de Cultura , Mario Welfo Álvarez Beltrán recordó que en la clausura de la temporada 2016 el pasado 19 de diciembre, la OFS ofreció un espectáculo por demás atractivo, dejando a más de mil personas fuera del Teatro de la Ciudad de Casa de la Cultura."En agradecimiento a este público, la Orquesta repetirá su programa ahora en un espacio más amplio", expresó el titular del ISC.Para este concierto especial, se distribuirán boletos gratuitos que estarán disponibles desde las 12:00 horas del miércoles 8 y todo el jueves 9 de febrero, en la Casa de la Cultura de Sonora.Como en el cine, el programa inicia con la rúbrica de 20th Century Fox, a la que le sigue la música de la saga literaria de Harry Potter, con imágenes proyectadas en una gran pantalla.Bajo la batuta de su director titular, David Hernández Bretón, la OFS interpretará temas de películas como Jurassic Park, Gladiador, Los Picapiedra y The Pink Panter.Mientras se escuchan las melodías de los filmes, este concierto se complementa con las apariciones de personajes entre el público como Rocky, Marty McFly, el Doc Brown (Volver al futuro) y el pirata Jack Sparrow (Piratas del Caribe), interpretados por los actores Daniel Molina, Gabriel Arellano y Osvaldo Sánchez, con el apoyo en maquillaje de Esmeralda García – Nevárez.Además se agradece la participación de las organizaciones 501st. Legion con Angel D. Acosta como Stormtrooper y The Galactic Academy con Jorge Andrés Carrillo como Kylo Ren.Y para cerrar con broche de oro, no puede faltar la Suite Star Wars que incluye: Main title, Pincess Leia’s theme, The imperial march y Throne room & end title.