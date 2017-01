Trump se reúne con ejecutivos de Univision

NUEVA YORK(AP )

Donald Trump tenía planeado reunirse con dos altos ejecutivos de Univision el lunes, a pesar de los choques que el futuro mandatario mantuvo con la cadena de televisión durante su campaña electoral.Durante una llamada con periodistas, Sean Spicer, portavoz del presidente electo, dijo que el magnate se reuniría en Nueva York con Randy Falco, presidente y director ejecutivo de Univision Communications y con Isaac Lee, director de noticias, entretenimiento y contenido digital de la empresa. Spicer no habló del motivo de la reunión.En febrero del 2016, Trump y Univision resolvieron la demanda millonaria que Trump entabló contra la cadena hispana luego que ésta decidió no transmitir los certámenes Miss Universo y Miss USA el verano anterior.Trump era el propietario de ambos concursos de belleza cuando, durante el anuncio de su candidatura presidencial por el Partido Republicano, dijo que los inmigrantes mexicanos llevaban drogas, crimen y violadores a Estados Unidos. A los pocos días, Univision anunció que no transmitiría Miss USA y rompería relaciones comerciales con la Organización Miss Universo, así como con Trump, por sus comentarios, por lo que tampoco transmitió Miss Universo.El presidente electo demandó por 500 millones de dólares argumentando que la compañía rompió injustamente su contrato. Univision alegó que Trump había "ofendido a millones" con sus palabras.Por otro lado, en agosto del 2016, Trump expulsó al periodista de Univision, Jorge Ramos, de una rueda de prensa en Iowa tras un intercambio entre ambos sobre los planes de inmigración de Trump.Más tarde se permitió que Ramos, considerado uno de los periodistas más influyentes entre los hispanos que viven en Estados Unidos, regresara a la sala.Llamadas y mensajes de The Associated Press a Univision y portavoces de Trump no fueron respondidos el lunes.Trump se ha reunido con varios medios de comunicación, incluido The New York Times , desde que fue elegido presidente en noviembre. El lunes, Spicer dijo que Trump también tenía prevista una reunión con Howie Kurtz, presentador de Fox News.