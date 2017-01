Niurka, una "Aventurera" orgullosa de su hija

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Sin poses ni extravagancias, fue como Niurka Marcos hizo acto de presencia en la sede de Teatro en Corto Nápoles el jueves pasado, con el fin de dejar brillar a su hija Romina, quien iniciaba temporada con la puesta en escena “La fortuna de la rueda”, su segunda participación como actriz en este formato, y aseguró que su retoño estaba ahí por méritos propios.



“Ella es histriónica, canta, baila, actúa... Yo le pude haber heredado los co... pero ella nació con el talento y eso no se lo debe a nadie más que a Dios”, dijo.



La vedette explicó que uno de los méritos que tiene Romina como actriz, es que no teme hacer el ridículo y siempre sigue las indicaciones de sus maestros y directores.



“Mantiene los pies en el piso, le da tristeza equivocarse y cuando lo reconoce pide perdón con una humildad tremenda”.



También destacó la importancia de un lugar como Teatro en Corto para los nuevos talentos como su hija, porque colaboran con compañeros muy talentosos, aprenden de buenos directores y les permite mostrar su versatilidad.



Después de darle la patada de buena suerte a Romina, Niurka se dio el tiempo para hablar de su proyecto más inmediato: “Aventurera”.



“Estoy muy en mancuerna con Juan Osorio, creo que es una prueba de fuego para él, es un hombre de retos en nuestra época de guerra”.



Niurka señaló que ya tiene contrato firmado y los detalles de este montaje. Incluso aseguró que la cuestión de los créditos no le interesa demasiado.



“Estoy contratada como la ‘Aventurera’ de mi momento, las otras tienen que demostrarlo yo ya no tengo que hacerlo, yo soy la Aventurera, las demás tiene que romperse el c%$... como yo, es más ¿bailas?”, declaró con su característico sentido del humor.