Adriana Barraza espera estreno de "Volar" y "Perros"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

“Lost and Found in Cuba”, filme en el que Adriana Barraza interpretaría a una madre cubana, se suspendió por el momento, en tanto la actriz espera el estreno de los largometrajes “Volar” y “Perros”.



Dijo que hasta ahora desconoce el motivo de la suspensión del rodaje que sería entre Puerto Rico y Cuba y que en estas fechas ya hubiera concluido. Lamentó el hecho debido a que es una historia que calificó de maravillosa.



El filme es la ópera prima de la directora de ascendencia cubana Regina Don, quien ha señalado que es una historia que hizo en homenaje a su familia y aborda la pérdida de las raíces de los hijos de migrantes sobre la cultura de sus padres.



Sobre Fidel Castro, quien se mantuvo en el poder por más de 40 años como mandatario de Cuba, Barraza refirió que alguien que se mantiene por tanto tiempo representa una dictadura que le ha restringido a muchos cubanos de su libertad y que esperó algún día puedan tener, pues reconoció que no ha viajado a la isla pero que conoce a muchos cubanos que radican en Estados Unidos.



Por otra parte, también participa en los filmes “Volar”, cinta donde da vida a una mujer artrítica e inválida que entabla una peculiar amistad con un niño de la calle y “Perros”, película donde personifica a una abogada que pelea por los derechos de John Leguizamo quien cometió un crimen.



Además la actriz quien fue nominada a un Óscar por “Babel” adelantó que en febrero estará en Toluca, estado de México, donde recientemente le dieron su nombre a la antes plaza de los Jaguares como reconocimiento a su labor y por ser originaria de la capital mexiquense.