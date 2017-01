La la...¡La invicta de la noche!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Llegó como la favorita y se fue como la invicta de la noche, pues la película musical "La la Land" resultó ganadora de todas las categorías en las que estuvo nominada en la 74° entrega de los Globos de Oro 2017.



Fue la noche de ayer 8 de enero en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles que el filme se coronó con 7 estatuillas en las categorías "Mejor actor en película de comedia y/o musical" para el actor Ryan Gosling; "Mejor actriz en película de comedia y/o muscial" para la co-estelar Emma Stone y "Mejor película de comedia y/o musical", "Mejor director", "Mejor guión", "Mejor música original" y "Mejor canción original".



Un toque mexicano



Aunque Gael García Bernal llegó a la entrega de premios para llevarse su segundo Globo de Oro en la categoría "Mejor actor de serie de comedia y/o musical", el mexicano se quedó únicamente con el honor de ser nominado, pues la estatuilla se la llevó el actor Donald Glover por su actuación en "Atlanta".



Pero el País Azteca no pasó desapercibido en esta edición de los Globos de Oro, pues Diego Luna presentó el galardón a "Mejor Guión" en inglés para después, fiel a sus raíces, saludó en español al público, del mismo modo que presentó al ganador en su lengua natal con la frase "Y el globo es para...".



El actor hizo su aparición en el escenario junto a la actriz Felicity Jones, con quien protagonizó la exitosa película "Rogue One: Una historia de Star Wars".



"Buenas noches a todos", saludó en inglés el actor para repetir la frase en español.



"Ambos (él y Felicity Jones) tuvimos el privilegio de ser considerados, y compartimos la alegría de estar estimulados por el trabajo de estas historias", dijo Luna.



"The Crown" derrota a "Game of Thrones"



A pesar de las expectativas y el gran historial de premios de "Game of Thrones", la serie de los 7 reinos fue derrotada por "The Crown", que ganó el Globo de Oro como "Mejor serie dramática".



La historia basada en la vida de la Reina Isabel también se atribuyó el galardón de "Mejor actriz en serie dramática". Otra serie que fue derrotada por "The Crown", es "Stranger Things", que también se consideró como uno de los rivales fuertes de la noche.