Ex esposo de hija del rey Harald dice que Spacey lo toqueteó

COPENHAGUE, Dinamarca(AP )

El ex esposo de la hija del rey Harald dijo que Kevin Spacey lo toqueteó en el concierto del Nobel en Oslo en 2007.



Ari Behn, quien fue esposo de la princesa Martha Louise por 14 años, declaró a la radio noruega que Spacey estaba sentado junto a él cuando de pronto le dijo “¡hey!, vamos a fumar un cigarro” antes de que “que me tocara” en los genitales.



Behn señaló el miércoles que rechazó a Spacey diciéndole “quizá después”.



El ex miembro de la familia real, de 45 años, se casó con Martha Louise, cuarta en la línea de sucesión al trono noruego, en 2002. El año pasado decidieron separarse pero comparten la custodia de sus tres hijas.



Spacey, quien fue coanfitrión del concierto del 11 de diciembre de 2007, ha enfrentado numerosas acusaciones por violencia sexual, pero se ha mantenido principalmente en silencio.