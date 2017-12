Netflix lanza la segunda temporada de 'The Crown'

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Netflix continúa con el tras bambalinas de la realeza británica.



Pero no a través de una producción cualquiera, sino que en una de sus apuestas más caras y con mayor éxito en el último tiempo.



Por lo mismo, su carta segura fue continuar con la historia de la corona británica durante el liderazgo de Isabell II en "The Crown".



La plataforma de streaming lanza la segunda temporada de la serie, que luego de un aclamado primer ciclo, debe enfrentar la difícil e inevitable fase de las comparaciones y de los clásicos comentarios como "las segundas partes nunca son buenas".



Sin embargo, no tienen de qué preocuparse. "The Crown" retoma los inicios de la labor como reina de Isabel II (Claire Foy) en Reino Unido, pero ya con un calentamiento previo. Son mediados de los 50 y la monarca ya maneja, en parte, su figura pública, pero a la vez tiene que lidiar con los problemas de la era moderna, la insurgencia y, como buen mortal, con los conflictos amorosos.



Y así es como la producción da su puntapié inicial. Con un quiebre ambiguo entre la líder y su esposo, el príncipe Felipe (Matt Smith). Mientras su relación se basa en público en protocolos, subyugación y frialdad, ambos viven una intimidad jovial y noble.



Pero "el alma libre" de Felipe gatilla en Isabel una desconfianza que la vuelve impenetrable, una figura que Foy logra transmitir como la verdadera reina lo hace hasta el día de hoy. Los líos conyugales no son los únicos con los que debe lidiar Isabel II durante esta temporada. Por otro lado, tiene que enfrentar la revuelta que lideró el ex Presidente de Egipto en 1956 al nacionalizar a la fuerza el canal de Suez, un camino artificial de navegación que contaba con acciones de Francia y el Reino Unido en esa época.



Ante el retiro de Churchill, ahora el Primer Ministro inglés Anthony Eden (Jeremy Northam) vive con el fantasma de su antecesor, un exitoso estratega considerado una de las grandes figuras de Europa en la Segunda Guerra Mundial.



Una vez más Netflix deslumbra con uno de sus proyectos más ambiciosos. A la calidad de su despliegue, a su nivel de producción y dirección, una mención honrosa se la lleva Claire Foy, ya que deslumbra con una interpretación que mantiene en alto gran parte del ciclo, pese a que sus apariciones fueron menores que en la temporada pasada.







Fuente: GDA/El Mercurio/Chile