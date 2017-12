Zoé se mira en el espejo con 'Panoramas'

CIUDAD DE MÉXICO (AP )

La banda de rock Zoé se ha dejado ver en documentales como “281107” y “Construyendo música de fondo”, pero nunca de una forma tan personal como en “Panoramas”, la cinta con la que festeja su vigésimo aniversario.



“Fue accidental que se tardara un año más y que se estrenara ahorita”, dijo a The Associated Press el codirector Rodrigo Guardiola, baterista de la banda.



Guardiola había codirigido junto a Gabriel Cruz Rivas “281107” sobre el concierto con el que celebraron su décimo aniversario en 2007 y “Construyendo Música de Fondo” de 2011 acerca de la grabación de su popular MTV Unplugged.



“Habíamos hecho muy buena mancuerna y vimos que teníamos muy buena compatibilidad de ideas”, dijo Cruz Rivas sobre su nueva colaboración.



“Panoramas” surgió cuando Guardiola y Cruz Rivas comenzaron a grabar la gira de Zoé en 2011 sin saber si usarían las imágenes para algo. En 2012 revisaron el material y decidieron comenzar a registrar más actividades de la banda de una manera más estructurada, de modo que las grabaciones continuaron en los tres años siguientes. También les llevó a ampliar su equipo de trabajo con el fotógrafo Guillermo Garza, un sonidista y una editora.



El documental se ha presentado en varios festivales como en Guanajuato, Cartagena, Bogotá y la Carpa Ambulante del Festival Vive Latino 2017. El estreno en México de este fin de semana es su primera oportunidad para presentarlo al gran público. El documental será lanzado el lunes en DVD y CD.

“Panoramas” busca romper los estereotipos de los documentales musicales.



Demuestra que cuando aparentemente no está pasando nada, en esos momentos tras bambalinas, ocurren muchas cosas. También plantea preguntas sobre el arte, el tecladista Jesús Báez dice que para él es lo que lo acerca a lo más profundo del lado humano y el vocalista León Larregui analiza la manera en la que ha evolucionado su composición.



Y como fondo de todos esos momentos la banda está en una gira mundial por Europa, Norteamérica y por primera vez con múltiples fechas en Sudamérica.



“Esta gira nos hizo vivir algo diferente, nos hizo cambiar, nos obligó a unirnos”, dijo Guardiola.



El gran final llega cuando Zoé regresa a México para el concierto más grande que ha tenido hasta la fecha en el multitudinario Foro Sol en noviembre de 2014.



“Es como ver una peli donde el soldado finalmente regresa a casa, le da un sentido muy emocionante al fan o al seguidor de la banda que sabe qué es Zoé en el país, ver cómo regresa a casa y concluye toda esa aventura que viste en la película”, apuntó Guardiola.



El bajista Ángel Mosqueda y el guitarrista Sergio Acosta de Zoé realizaron la música original del documental en el cual trataron de incluir lo menos posible los grandes éxitos de la banda.



Uno de los momentos más emotivos llega en medio de su trabajo en el álbum “Prográmatron” en el estudio Sonic Ranch de Texas, cuando les avisan de la muerte de la madre de Larregui.



“Yo creo que en el momento que decidimos involucrarnos en este proyecto sabíamos que tenía que haber algo que enseñar, no íbamos a hacer un documental en el que estuvieran puros conciertos”, dijo Mosqueda. No quisimos “que fuera pura fiesta, pura pomposidad y puras fanfarrias, nunca quisimos mostrar eso, quisimos mostrar momentos fuertes y reales”, agregó.



“La película para ellos es también un espejo, no siempre es fácil verse en un espejo. Lo entendieron así y afrontaron ese reto muy bien”, dijo Cruz Rivas.

Tras el estreno del documental Zoé continuará trabajando en el que será su próximo álbum de canciones inéditas.



“Ese disco va a abrir una etapa muy grande”, dijo Guardiola.



