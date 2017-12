Juan Carlos Bodoque teme trabajar en México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El periodista Juan Carlos Bodoque no trabajaría en México por miedo.



Todo rojo él, con sus orejas largas y playera de rayitas negras horizontales habla desde el escenario del Teatro Metropólitan, donde este jueves se realizó la primera de varias funciones con Calurosa Navidad.



Y es que 31 minutos es uno de los pocos formatos infantiles, que en realidad son para todas las edades, a los que les hacen preguntas de corte político y social, debido a que sus personajes no ignoran estos temas en sus contenidos.



Esta vez, la prensa preguntó a Juan Carlos Bodoque, Patana y a Guaripolo sobre inseguridad y los recientes sismos que han afectado a México.



“Amo a México y me da mucha tristeza todo lo que sucedió con el sismo y si estamos aquí es precisamente para dar alegría a todos los niños mexicanos y a todos ustedes también, esperamos que puedan recuperarse de todo lo que sucedió”, dijo Patana.



Las funciones en el teatro Metropólitan se realizarán hasta el 10 de diciembre.