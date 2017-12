Gael García regresa a la dirección de película de ficción

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El charolastra rueda desde hace unos días en locaciones de Xochimilco una nueva historia donde Dolores Heredia interpreta a una madre.



“Es una historia muy fuerte, interesante, y lo que puedo decir es que hace mucho no me encontraba concentrada, con un silencio muy particular, en una esquinita que parecía un foro”, dijo brevemente la actriz, por cuestiones contractuales.



Los llamados eran desde las seis de la mañana, acabando ya entrada la noche, detalló.



Gael debutó como realizador en 2007 con "Déficit", tras lo cual siguió el documental "¿Quién es Dayani Cristal?", cortos en el proyecto "Revolución", "8" y "Los invisibles".



Ha dirigido episodios en "Mozart in the jungle" y recientemente "Aquí en la tierra", serie para Fox a estrenar en 2018 y donde también trabajó con Heredia.



“Si se es un actor entrenado que está todo tiempo sobre el set y tiene este gusto por el actor, porque hay actores que no nos queremos entre nosotros, es divertido.



“Él fue muy juguetón a pesar de que es un tema fuerte, los momentos creativos eran muy ligeros, de mucha complicidad”, estimó Heredia.