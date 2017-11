Ex presentadora dice que Spacey abusó de su hijo

BOSTON, Massachusetts(AP )

Una ex presentadora de un noticiero televisivo dijo el miércoles que Kevin Spacey abusó sexualmente de su hijo adolescente en un restaurante de Nantucket y la policía lo está investigando.



Heather Unruh dijo a reporteros que su hijo, que entonces tenía 18 años, estaba “fascinado” cuando conoció al astro de "House of Cards" en el Club Car Restaurant en 2016, y que Spacey le compró a su hijo “una bebida tras otra” y luego metió su mano en los pantalones del adolescente y le tocó los genitales.



Unruh agregó que su hijo entró en pánico y que no podía quitar la mano de Spacey de sus pantalones. Spacey se fue eventualmente al baño y cuando lo perdió de vista, el adolescente huyó por recomendación de una mujer que se dio cuenta que estaba alterado, dijo Unruh.



El hijo de Unruh regresó a la casa de su abuela, despertó a su hermana y llamó a su madre, quien fue con él a Nantucket al día siguiente.



Unruh dijo que su hijo no reportó el abuso en ese momento porque estaba avergonzado. La familia decidió denunciarlo ahora, pues el enfoque sobre los abusos ha cambiado y otras personas han decidido denunciar públicamente a Spacey y otras celebridades.



“A Kevin Spacey quisiera decirle esto: es una vergüenza lo que le hiciste a mi hijo”, dijo Unruh acompañada por su hija y el abogado Mitchell Garabedian, quien ha representado a cientos de víctimas de abuso sexual de clérigos.



Un abogado de Spacey no respondió mensajes que se le enviaron el miércoles para conocer sus comentarios.



Unruh dijo que el adolescente presentó una denuncia ante la policía la semana pasada y que se abrió una investigación penal. Agregó que su hijo ha entregado evidencia a las autoridades, pero su abogado dijo que no podía dar detalles sobre lo que se presentó.



La policía de Nantucket dijo que no podía confirmar si se presentó una denuncia, pues los reportes por abuso sexual son confidenciales.



Garabedian dijo que realizará su propia investigación y no señaló si buscarán presentar una demanda civil contra Spacey.



Unruh agregó que su hijo, quien estudia ahora en la universidad, sigue afectado emocionalmente por el encuentro con el actor.



"Nada podría haber preparado a mi hijo para lo que ese abuso sexual le haría sentir como hombre”, manifestó.



El supuesto abuso se suma a toda una lista de denuncias contra Spacey, lo que ha llevado a que Netflix rompa su relación laboral con el actor y a suspender la producción de la sexta temporada de “House of Cards” indefinidamente.



La empresa también canceló los planes de su película biográfica sobre Gore Vidal, en la que Spacey haría el papel del autor.



En una entrevista reciente con BuzzFeed, el actor Anthony Rapp dijo que Spacey lo acosó sexualmente durante una fiesta en 1986, cuando Rapp tenía 14 años. Al final de la fiesta Spacey estaba ebrio, lo cargó a una habitación y lo puso en la cama, y luego se montó sobre él, dijo Rapp. El actor agregó que Spacey, quien entonces tenía 26 años, lo sostuvo con fuerza pero que pudo zafarse y escapar.



Spacey dijo que no recordaba el encuentro pero se disculpó si ese “comportamiento alcoholizado” ocurrió.



Harry Dreyfuss, el hijo del actor Richard Dreyfuss, también dijo que Spacey lo manoseó en el 2008, cuando tenía 18 años y su padre estaba ensayando una obra en el apartamento de Spacey en Londres.



La policía de esa ciudad dijo que empezó a investigar un supuesto abuso sexual de 2008 aparentemente ligado a Spacey.