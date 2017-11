¿Johnny Depp ebrio en alfombra roja?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Johnny Depp habría asistido en estado inconveniente a la premier de la cinta “Murder on the Orient Express” en Londres.



En videos y fotografías que circulan en redes, se observa que el actor se tambalea al tiempo que uno de sus guardaespaldas lo sostiene y lo ayuda a mantener el equilibrio ante la mirada del público y la de los fotógrafos.



“Murder on the Orient Express” comienza con un viaje por tren a lo largo de Europa. Supone la historia de 13 extraños varados que se convertirán en sospechosos de un asesinato. Un hombre luchará contra reloj para descifrar el enigma antes de que el asesino decida volver a atacar.



En el filme también participan Penélope Cruz, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley, Derek Jacobi, Willem Dafoe y Judi Dench.