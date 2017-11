Paris Hilton promueve su línea de calzado, a su novio y a ella misma

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La vida de una celebridad puede ser todo menos aburrida y quien no lo crea, que le pregunte a Paris Hilton, quien es una socialité de día, benefactora por las tardes y amante de las estas en las noches.



Claro está, sin olvidar su papel de empresaria y el de novia. En su vista a México, Hilton demostró que para ella el día dura más de 24 horas, pues aunque ha estado en el país sólo tres días, eso no fue impedimento para que le sacará el mayor provecho para sus actividades.



Además de visitar el lunes a comunidades afectadas por el pasado sismo del 19 de septiembre en Xochimilco, la socialité se olvidó de restaurantes caros y optó por los tacos de pastor de una conocida taquería ubicada en Masaryk, en la colonia Polanco.



Tras su visita a Xochimilco, Paris aseguró que fue una experiencia maravillosa que desea repetir en breve.



“Fue conmovedor estar ahí, compartir con toda la gente, ha sido algo que me marcó y claro que regresaré”, dijo a su paso, ayer, por la alfombra rosa de un evento en el que mostró su faceta de exitosa empresaria.



El motivo del acto, realizado en un centro comercial, fue presentar su línea de calzado pero aprovechó para presentar a su novio Chris Zylka, junto a quien posó y de quien dijo estar perdidamente enamorada. “Es mi mejor amigo, es el amor de mi vida y espero estar con él el resto de mi vida”.



La joven de 36 años llegó a su encuentro con los mexicanos promocionando lo que mejor sabe hacer: a ella misma. Por ello para la ocasión optó por lucir falda corta, botines negros y una blusa del mismo color con la leyenda “Paris Hilton”.