Policía de Los Ángeles investiga a Ed Westwick por violación

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

"Me sostuvo y me violó", decía la estremecedora publicación de la actriz Kristina Cohen en la que acusó a la estrella de "Gossip Girl", Ed Westwick, de haber abusado sexualmente de ella en un evento social que tuvo lugar en la casa de él en Hollywood Hills, durante 2014.



Horas después de que el testimonio se hiciera público, a través de la cuenta de Facebook de la actriz, Weestwick hizo sus descargos a través de Instagram, con un breve mensaje en que decía "no conocer a esta mujer" y "nunca haber cometido una violación".



La publicación provocó la reacción de Cohen, quien decidió dar un paso más y denunciar la agresión, para así comenzar una investigación policial.



El Departamento de Policía de Los Ángeles se encuentra investigando a Westwick como "sospechoso de violación". El medio internacional Deadline publica que entre los testigos está el actor Blaise Godbe Lipman, quien asegura que guardó el auto de Cohen en su casa antes de que la actriz fuera a la casa de Westwick.



"Ella vino a mi casa en la mañana y me contó todo. Estaba en estado de shock, sin duda fue una violación", dice.



La publicación además se comunicó con Cohen para obtener información adicional, como por ejemplo, el nombre del productor que la actriz menciona en la acusación: "Fue Kaine Harling. Ha sido una montaña rusa absoluta pasando por esto, pero sé que estoy sirviendo al bien mayor.



Quiero entregar un mensaje de restauración para todas las mujeres que pasan por esto, y para mostrar que podemos sanar nuestras relaciones entre hombres y mujeres".