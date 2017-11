Charlie Shenn tuvo sexo con un actor menor de edad, aseguran

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El actor Charlie Sheen enfrenta una acusación de tener sexo con Corey Haim, cuando éste tenía 13 años.



La historia surge en medio de la ola de revelaciones sobre acoso y abuso sexual en Hollywood que ha envuelto a Harvey Weinstein, Kevin Spacey y Dustin Hoffman, entre otros personajes.



Según “National Enquirer”, el ya fallecido Haim comentó a otras personas sobre el incidente con Sheen, que habría ocurrido en 1986, durante la filmación de la cinta “Lucas”.



En ese entonces, Haim tenía 13 años y Sheen, 19.



El sexo con menores de edad es considerado un delito grave y las sanciones pueden llevar a condenas de cárcel. Si tiene menos de 17 años, aunque consienta la relación su aprobación es considerada inválida.



“Haim me dijo que tuvo sexo con Sheen cuando filmaron 'Lucas'. Me dijo que fumaron hierba y tuvieron sexo. Me comentó que tuvieron sexo anal. Haim dijo que después de que eso ocurrió, Sheen se volvió muy frío y lo rechazó”, relató el actor Dominick Brascia.



Años después, según el mismo actor, Sheen y Haim volvieron a tener sexo.



De acuerdo con “National Enquirer”, Corey Feldman, el mejor amigo de Haim, ya había hablado del incidente en su libro “Coreyography: A Memori”, sin mencionar el nombre de Sheen.



“En un punto de la filmación (de “Lucas, Haim) explicó que un hombre adulto lo convenció de que era perfectamente normal en ese negocio que hombres mayores y jóvenes tuvieron relaciones sexuales, es lo que 'todos los chicos hacen'.



Así que caminaron a un área aislada entre dos tráilers, durante el descanso para el almuerzo, y Haim, inocente y ambicioso como era, permitió que lo sodomizaran”.



En el mismo artículo de la revista se ofrece el testimonio de varias mujeres que señalaron a Sheen por tener conductas sexuales inapropiadas con ellas cuando eran menores de edad.



Feldman ha declarado en varias ocasiones que su amigo Haim, quien murió a los 38 años, fue víctima de pedófilos en Hollywood.