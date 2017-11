LOS ÁNGELES, California(AP )

Roselyn Sánchez y Eric Winter son padres por segunda ocasión, esta vez de un varón.



"Bienvenido al mundo nuestro amado Dylan Gabriel Winter. Después de muchos años de soñarte llegaste a nuestras vidas perfecto!”, dijo Sánchez en un comunicado de prensa emitido el miércoles.



“Que felices estamos todos por tu llegada el 3 de noviembre a las 12:50 PM. Tu hermana Sebella Rose te mira con una ternura indescriptible. Gracias por seleccionar nuestra familia para comenzar tu vida. Te amamos...", añadió la actriz, quien también compartió la noticia en sus redes.



El bebé pesó 3.23 kilos (7.11 libras) y midió 51.18 centímetros (20.15 pulgadas), dice la misiva, difundida por la agencia Latinvasion.



Llegó a menos de dos semanas de los Latin Grammy, que Sánchez conducirá en Las Vegas junto al actor mexicano Jaime Camil.



La actriz y cantante puertorriqueña es conocida por series como "Devious Maids" y películas como "Rush Hour 2", y este año fungió como jurado de la competencia de danza de Univision “Mira Quién Baila”. Winter, por su parte, ha aparecido en series como “Days of Our Lives” y “Witches of East End”, y recientemente se unió al elenco de "The Good Doctor".