Entre emociones y aplausos finaliza "Estamos Unidos Mexicanos"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con la actuación de Los Ángeles Azules cerró el concierto "Estamos Unidos Mexicanos", que se llevó a cabo en el Zócalo capitalino, con la asistencia de miles de personas y un operativo de seguridad donde participaron casi 3 mil policías.Horas antes, el público disfrutó del dúo de Emmanuel y Mijares, quienes enfundados con gafas obscuras y sorteando algunas gotas de la lluvia, iniciaron su participación con el tema "Bella Señora".Tras cuatro canciones, el público recibió a Timbiriche, quienes vestidos de blanco, interpretaría su popular éxito "Cantando"."Es muy inspirador, un País fuerte y guerrero que se va a levantar; todavía falta muchísimo", afirmó Juanes antes de interpretar "La Camisa Negra".Después de su actuación fue proyectado un video donde Andrés Calamaro, Los Auténticos Decadentes, Hombres G y Natalia Lafourcade expresaron palabras de apoyo a la gente de México.Chayanne aparecería en escena en compañía de seis bailarines quienes a su lado arrancaron aplausos al cantar y bailar "Humanos a Marte".El cantante hizo una pausa en su presentación para dedicarle unas palabras a los presentes: "Esta es mi gente bonita, es muy duro porque es una presentación completamente distinta a lo que estamos acostumbrados, para que el mundo sepa que México es fuerte y su gente tiene un corazón de oro"."Aquí di mis primeros pasos y me abrieron las puertas de mi casa, yo no podía faltar a este escenario esta noche y decirles lo mucho que los quiero y lo mucho que me duele por lo que muchas familias están pasando", exclamó, invitando a que la gente se sumará a la ayuda.También fue proyectado un video donde se reconocía la labor de los binomios mexicanos, para después seguir con un clip de Roger Waters diciendo en un español atropellado: "Mi solidaridad está contigo México y con tu gente", para después cantar "Wish You Were Here" en una sala acompañado de seis músicos y coristas con una bandera mexicana de fondo.Después haría su aparición Enrique Bunbury, quien dijo antes de comenzar: "México es un gran país, que ante las dificultades crece y sé que saldrá adelante con más fuerza y energía que nunca"."Hoy músicos y cantantes nos hemos unido en el Zócalo con el fin de ofrecerles un mínimo de alegría. En mi carrera profesional yo le debo a este país, sin México yo no sería la misma persona", y luego, acompañado de mariachis, interpretó sus temas más conocidos.Llegó entonces el turno de Mon Laferte, quien enfundada en un vestido rojo y una flor en su cabeza arrancaba su repertorio pese a unas ligeras fallas en el micrófono. Al interpretar su tema "Amárrame", invitó al colombiano Juanes al entarimado."¿Cómo está mi gente linda?", preguntó al cantar "No Te Fumes Mi Mariguana". Y minutos después hizo a un llamado a los gobernadores a ser "dignos" a la altura de la gente.Aunque la gente gritara el nombre de Bunbury para que volviera al escenario y la cantante se riera de ello, expresó al micrófono: "Hace 10 años llegue a vivir a esta ciudad, me recibió con los brazos abiertos y me siento uno más de ustedes; mi corazón está destrozado de ver la destrucción que dejaron los terremotos pero hay una parte de mi corazón que está orgullosa y feliz de cómo se juntó y se organizó.Quiero pedir un aplauso grande para todos los que pusieron un granito de arena".Continuó Miguel Bosé quien en compañía de coristas vestidos de negro entonó "Nena" antes de decir: "Bienvenidos a este concierto en el cual pretendemos ser solidarios, dar apoyo e inspiración que ante lo sucedido se levanta. Estamos aquí y estaremos siempre".Después invitaría a Ximena Sariñana a cantar a dueto su popular tema "Aire" y añadir: "Lo que os pido es que hoy estamos aquí para entregarlos nuestro corazón. Para nosotros México te quiero", finalizó.