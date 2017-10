"Blade Runner 2049" sorprende, pero con estreno débil

NUEVA YORK(AP )

La película "Blade Runner 2049" tenía los actores, las críticas espectaculares y el hecho de ser una muy esperada secuela, todos los elementos para ser un éxito, pero algo falló en atraer la atención de los jóvenes.



La cinta tuvo un estreno sorprendentemente débil en la taquilla de Estados Unidos y Canadá, al debutar con una recaudación de unos 31,5 millones de dólares, de acuerdo con cálculos de los estudios.



El estreno fue un golpe duro para la productora Alcon Entertrainment, la cual cubrió la mayor parte del costo junto con Sony Pictures. El estudio Warner Bros., que lanzó la cinta original y mantuvo los derechos para cualquier secuela, distribuyó la cinta en Estados Unidos y Canadá. Sony Pictures lo hizo a nivel internacional.



El problema de "Blade Runner 2049" fue más allá de la cantidad recaudada durante su primer fin de semana. La audiencia fue en su gran mayoría masculina y por encima de los 25 años. "Blade Runner 2049", con Ryan Gosling y Harrinson Ford como actores principales, fracasó en atraer al público que vaya más allá de los fanáticos de la película original de 1982.



Por su parte, la cinta romántica y de aventuras protagonizada por Kate Winslet e Idris Elba "The Mountain Between Us" debutó en segundo lugar con 10,1 millones de dólares recaudados. La película del estudio 20th Century Fox, que tuvo un costo de producción de 35 millones de dólares, relata la naciente afección entre dos extraños que viajaban en un avión que se estrelló en las montañas.



Por su parte, la cinta de terror "It" se colocó en tercer lugar con 9,7 millones de dólares en su quinta semana en cartelera. La adaptación de la obra de Stephen King ha recaudado 603,7 millones a nivel internacional.



A continuación, la lista de las 10 películas con más ingresos en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, de viernes a domingo, según cálculos de la firma comScore. Las cifras finales se divulgarán el lunes.



1. "Blade Runner 2049", 31,5 millones de dólares.

2. "The Mountain Between Us", 10,1 millones.

3. "It", 9,7 millones

4. "My Little Pony: The Movie", 8,8 millones

5. "Kingsman: The Golden Circle", 8,1 millones

6. "American Made", 8,1 millones

7. "The Lego Ninjago Movie", 6,8 millones

8. "Victoria & Abdul", 4,1 millones

9. "Flatliners", 3,8 millones

10. "Battle of the Sexes", 2,4 millones