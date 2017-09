Supuestas fans de Marjorie de Sousa encaran a Julián Gil

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ayer jueves, Julián Gil y Marjorie de Sousa acudieron al juzgado 12 de lo familiar como parte del pleito legal que enfrentan por la manutención de su hijo Matías.



El actor argentino se dijo molesto por los constantes ataques de la abogada de Marjorie y aseguró que ha cumplido con lo ordenado por el juez, incluida la pensión fijada.



De acuerdo al programa "Hoy", a la salida del juzgado, el actor fue encarado por un grupo de mujeres que inicialmente aseguraron ser fans de Marjorie de Sousa.



Con pancartas y con consignas en contra de Gil, las mujeres, que llegaron a la par de la actriz, vestían playeras blanca con el rostro de Marjorie; no quisieron identificarse y luego argumentaron que formaban parte de una asociación en defensa de la mujer sin dar mayor información.



Cuando la prensa les preguntó sobre la carrera artística de la actriz no supieron responder.



Julián Gil se tomó las cosas con calma, se acercó a las mujeres, sacó su celular y se tomó una selfie con ellas.



En su cuenta de Instagram, el actor compartió un video de cómo fue recibido en el juzgado por las supuestas fans de Marjorie, y reiteró que la verdad siempre sale a la luz.



"La verdad siempre de frente. Gracias a la prensa por manejar este tema con toda la objetividad posible. Prefiero que me hieran con la verdad, a que traten de destruirme con la mentira", escribió.