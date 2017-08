Fallece el cantante Glen Campbell a la edad de 81 años

(GH)

It is with the heaviest of hearts that we announce the passing of Glen Travis Campbell, at the age of 81 https://t.co/zSv4RqjK4H — Glen Campbell (@GlenCampbell) 8 de agosto de 2017

Fallece el cantante de country Glen Campbell, que se hizo famoso con su canción "Rhinestone Cowboy", a la edad de 81 años después de una larga batalla contra el Alzheimer.Glen Travis Campbell nació un 22 de abril de 1936 en Billstown, Arkansas, Estados Unidos, fue uno de los cantantes de pop y country estadounidenses más famosos, representativo de las épocas 1960 y 1970 durante las cuales adquirió la estatura de leyenda, pese a sólo haber colocado pocos éxitos en la radio local y a nivel internacional.Fue el autor del tema del filme True Grit que llevó el mismo nombre, dicho filme le mereció un Óscar a John Wayne, el tema, también fue nominado al premio de la Academia.Su éxito, By The Time I Get To Phoenix (Cuando llegue a Phoenix), lo colocaría dentro de los clásicos de la música Pop, americana.Ganador del Premio Grammy en varias ocasiones, siendo el único en haber ganado dicho premio en dos categorías distintas (Country y Pop) de manera simultanea.Fue inducido al Salon de la Fama de la Música Country en el año 2005.