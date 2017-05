Revivirá Céline Dion el tema de 'Titanic' en los Billboard

(GH)

El tema ‘My Heart Will Go On’ que puso a flor de piel las emociones de todos al ver la exitosa película de Titanic, seguramente volverá a emocionar a todos cuando la cantante Céline Dion lo interprete de nuevo en los Billboard Music Awards con motivo del aniversario número 20 del filme, según informa Notimex En una declaración citada por Billboard, la cantante dijo que “esta canción significa mucho para mí, y ha tenido un rol muy grande en mi carrera. Estoy muy agradecida con el difunto James Horner, y con Will Jennings, por escribirla y por crear la oportunidad de ser parte de ‘Titanic’, una película increíble cuyo legado continuará para las generaciones venideras.Es un gran honor tener la oportunidad de actuar en el escenario internacional de Billboard Music Awards, en conmemoración del 20 aniversario de la película”.La cantante hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram.‘My Heart Will Go On’, que marcó un hito histórico en el cine, seguramente emocionará a muchos cuando Dion la reviva completamente en vivo la noche de los premios.