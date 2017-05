"Muere" meme de Pepe la Rana

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En Internet puede pasar de todo. Incluso, que un meme muera. Este fin de semana, Matt Furie decidió que era mejor que Pepe la Rana, una de sus creaciones "muriera".Pepe era un popular meme, uno que todos los que han navegado por Internet han visto.El personaje apareció en 2005 en el cómic Boy’s Club, de Matt Furie y tenía tres compañeros animales llamados Andy, Brett y Landwolf. En la caricatura "La Rana Pepe" utilizaba constantemente la frase “se siente bien, hombre”. Todo el mundo compartió memes de Pepe hasta que el grupo alt-right, comenzó a utilizar al personaje en connotaciones racistas.Así fue como inició la muerte de Pepe.Durante su campaña a la presidencia, Donald Trump utilizó a la rana en un tuit.Posteriormente, la Liga Anti-difamación declaró a Pepe como un símbolo de odio. Lo pusieron al mismo nivel que la cruz del Ku Klux Klan o la esvástica.La organización señaló, a través de su sitio web, que usar un meme de "Pepe" no significa que alguien es racista, lo que importa es el contexto de la imagen, la forma en que se utiliza y los símbolos que contiene.Sin embargo, Pepe trató de luchar en contra de aquellos que lo convirtieron en un símbolo de odio.Recientemente, la empresa de ropa Zara sacó una falda en la que la cara de Pepe venía en un costado. Las críticas no se hicieron esperar y la marca terminó por retirar la prenda.Es decir, Pepe ya era un símbolo de odio y su rostro no debía estar en una prenda, a pesar de los esfuerzos de su creador. Por ello, Matt Furie decidió que la rana debía morir y sus amigos asistieron al final.