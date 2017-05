"Eso y más"… en el Palenque

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Es lunes y no hay mejor forma de iniciar la semana que con el ritmo pop de María José y el romance de Napoleón,quienes se presentarán para un concierto que se llevará a cabo esta noche 8 de mayo en el Palenque de la Expo Gan.



Los dos artistas vuelven al redondel, en esta ocasión, después de disfrutar del éxito de su más reciente colaboración musical, "Eres", que forma parte del disco "Vive" de Napoleón, a cargo de Universal Music y que salió a principios del 2016.



Cada uno de los cantantes presentará su propio concierto, por lo que los fanáticos y seguidores de María Josépodrán disfrutar de algunos de los más recientes sencillos de la artista como "Las que se ponen bien la falda", "Habla ahora", "Lo que te mereces", "Olvídame y pega la vuelta", entre otros más.



Sin embargo, el repertorio también hará un recorrido por la trayectoria musical de la cantante e incluirá canciones que popularizó entre sus seguidores como "Prefiero ser su amante", "No soy una señora", "El amor manda", "Te besé", "Adelante corazón".



Como una sorpresa, no se descarta que pueda incluir temas de Kabah, la agrupación que le dio fama a la edad de 15 años en 1992 con"La calle de la sirenas", "Vive", entre otras más.



"Vive" la experiencia con Napoleón



El ya conocido como "Poetade la canción" regresa al redondel del Palenque de la Expo Gan para consentir a sus seguidores con algunos de los éxitos de su carrera como "Pajarillo", "Vive", "30 años", "Después de tanto", "Celos", "Ella se llamaba Martha", y más, donde atenderá las peticiones de sus seguidores y prometerá una de las noches más románticas de la temporada.



Entre las novedades de Napoleón, el cantautor de "Leña verde" prepara un material inédito donde contará con duetos de varios colegas, entre los que podría estar Alessandra Rosaldo, según adelantó para algunos medios de comunicación.Recientemente para Periódico FRONTERA aseguró que busca la autorización de los hijos del fallecido Divo de Juárez, Juan Gabriel, para grabar el tema "Después de tanto".



Si quieres ver a estos dos artistas compartir el redondel, acude por tus boletos a Hotel Fiesta Americana, Discos y Novedades y Hotel Marriot Courtyard, con precios de 250, 400 y 600 pesos. Venta telefónica al 6624619374.