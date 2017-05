"Sabroseado" por las viejitas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para Vadhir Derbez ha sido difícil encontrarse a sí mismo pese al apellido y legado de su padre Eugenio Derbez, quien trasciende como uno de los actores mexicanos más influyentes del cine americano.



Así lo compartió el joven de 26 años durante su conferencia en el marco del TEDxPitic 2017, que se llevó a cabo el pasado sábado 6 de mayo en Hermosillo.



Tras su charla, habló para EL IMPARCIAL sobre los distintos retos de su carrera artística, entre ellos, aparecer con una diminuta prenda interior amarilla en la película "Cómo ser un latin lover" que se estrenó este fin de semana y donde da vida a la versión joven del personaje de su padre Eugenio.



"Es muy divertida la película. Tuve una participación pequeña pero estuvo muy padre porque justamente me tocó hacerlo a él de joven y me tuve que poner a hacer ejercicio, dieta y toda la cosa, y salgo ahí en una tanga amarilla en frente de viejitas que me estaban sabroseando –risa-", bromeó Vadhir Derbéz a EL IMPARCIAL.



"Me sentí realizado –risa-. No, no. Fue muy chistoso porque eran señoras grandes, pero estar en frente de una producción, y en la vida me pondría eso. Fue un reto quitarme la pena, estar casual como si nada, pero de hecho me dijeron que cuando entré al agua se transparentaba todo, pero no me dijeron nada para que no me incomodara, hasta que terminé –risa-", continuó.



Fue hace un año que Vadhir Derbez se mudó a Estados Unidos, donde realiza castings para distintos filmes del cine americano, por lo que por ahora no tiene planes de continuar proyectos en México.



Sin embargo, destacó su alegría de trabajar en la musicalización de algunas películas como "3 Idiotas", "Cómo ser un latin lover" y otros proyectos más.



"Ahorita paré un poco en México para estarle apostando a Estados Unidos. Me mudé hace un año y he estado haciendo castings allá. Tengo varias cositas, pero debo estar allá para que sucedan y trato de no atascarme de más trabajo a menos que sea algo que realmente ame para irme. Yo he tenido que hacer mis castings, tocar puertas y no ha sido fácil, pero siento a veces que trabajabas muy duro por algo, logras algo y que piensan que me lo dieron sin problemas, y eso quita el mérito, pero es algo que poco a poco vas demostrando con talento", narró.



"Estoy contentísimo de no sólo hacer música para radio y redes sociales, sino para proyectos cinematográficos como en ‘3 Idiotas’ mi canción llamada ‘Al final’ y también hice un tema para ‘Cómo ser un latin lover’ y el video lo hice y me atreví a dirigirlo y producirlo yo. Ese tipo de cosas es lo que te prueba a que puedes empujarte un poco a seguir más adelante", finalizó.