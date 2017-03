Édgar Vivar apadrina regreso de "Spelling Bee"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El actor Édgar Vivar apadrinó la noche de ayer martes el regreso de la puesta en escena "Spelling Bee", después de cuatro años de su estreno, ahora con Juan Torres actuando y produciendo este musical que tendrá una temporada de ocho semanas en el Teatro Hidalgo.



"¿Cómo se deletrea alegría, entusiasmo o una caricia al corazón? Eso hicieron ustedes está noche aquí, Spelling Bee es una obra joven, es una obra alegre que te acaricia el corazón y hace falta aprender a deletrear, a veces veo cada cosa en Twitter y en Facebook - bromeó Vivar - la historia que han escrito esta noche espero se continúe, porque es realmente encomiable que cada uno de ustedes dejen el alma en el escenario, de esos somos testigos nosotros y el público nada más, es lo bonito y efímero del teatro", dijo Édgar Vivar al elenco de la obra.



Por casi dos horas Ana Regina Cuarón, Xavier del Valle, María José Brunet, Denisha, Adrián Pola, Juan Torres, María José Bernal, Rodrigo Sainz y Jacser, contaron sobre el escenario las eventualidad que un grupo de niños pasa durante un concurso regional de deletreo, donde no sólo están las palabras complicadas, sino todo aquello que los afecta en su entorno familiar, de amigos y escolar, pero de una forma divertida e hilarante.



"Para nosotros es importante apoyarnos entre compañeros, es un gremio muy chiquito y es nuestra obligación estar unidos, esperemos ser una obra digna, la única forma que el teatro en México sobreviva y crezca es si ustedes están sentados en la butaca de un teatro", expresó el director de la puesta en escena Ricardo Díaz, quien también la co produce.



Juan Torres explicó que toda la compañía estaba emocionada por volver con esta obra, que hace cuatro años los llevó a tener una temporada de 50 funciones, originalmente estaba planeada para ocho, con una gira incluida por el interior de la República, después en dos ocasiones intentaron retomar este proyecto pero nada ocurrió.



"El teatro es mágico, cuando las cosas fluyen salen muy bien y todos volvimos a coincidir", dijo Torres al final de la función, en la cual el público no paro de reír.



"Spelling Bee" permanecerá durante ocho semanas en el Teatro Hidalgo todos los martes, pero el productor Juan Torres aseguró que puede prolongarse un tiempo más si hay buena respuesta de la gente.