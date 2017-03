Edith ríe ante la adversidad

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Edith González se ríe y, aunque su sentido del humor es bastante oscuro, la actriz asegura que tiene mucho por qué sonreír.



Incluso bromea sobre su salida del clóset de los cancerosos y la forma en la que está sobrellevando la enfermedad. “Le hablo al cáncer y le digo que es bien mala onda, porque además, siempre es silencioso y nunca se manifiesta.



“Es mala onda, le hablo y le digo, ya vete de aquí. Yo me lo tomo hasta con sentido del humor, nadie lo entiende, porque tengo un humor negro, pero yo no pienso dejarme derrotar, ni en lo físico, ni en lo espiritual, ni en lo mental”, asegura la actriz.



En agosto del año pasado, Edith informó a través de sus redes sociales que le habían encontrado tejidos cancerosos en la zona del abdomen —cáncer de ovario—, a partir de ese momento decidió que haría algo al respecto.



“Sé que es una tragedia, pero no lo asumo como tal. Para mí simplemente es un paso, es una fase y heme aquí. ¿Qué hago de bueno con esto que me tocó? Lo mejor que puedo hacer es informar que hoy hay muchos tratamientos, no alternativos, porque no creo en ellos; yo creo en la ciencia, hay muchos tratamientos complementarios a las quimioterapias y a las radioterapias.



Creo que el ser humano, con la creencia y el coraje de salir adelante, es un 50 o un 60% de la sanación”, expresa la protagonista de “Salomé”.



De esta forma, la también productora de cine decidió que escribirá un libro en donde informe sobre sus experiencias lúdicas, sobre la fuerza del espíritu y cómo la ciencia se está encargando de la enfermedad.



En su caso, está dispuesta a seguir el ejemplo de vida de su padre, quien falleció a causa del cáncer, y así hacer lo mismo con su hija Constanza, para que pueda ver el mismo ejemplo de fuerza y entereza.