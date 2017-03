Sale de la pantalla "Presunto culpable"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Buscando que el documental trascienda más allá de la pantalla, Ambulante experimentará con Antonio Zúñiga, quien permaneció tres años en prisión y cuya experiencia fue retratada en el largo Presunto culpable.



El joven ofrecerá un performance titulado Historias de cárcel, acompañado de música y alguien que estará dibujando en el momento el relato.



Paulina Suárez, directora general de Ambulante, festival que arranca el próximo 23 de marzo, indicó que la presentación será el 30 de marzo en la Universidad de la Comunicación de la CDMX.



“Es un idea de Layda Negrete (productora) y como Toño se dedica a la música, todavía tiene muchas historias que narrar, no sólo la suya, sino la de otras más.



“Ambulante está experimentado el documental expandido, algo que traspase la pantalla, ocupando siempre la materia prima que es la realidad”, indicó.



La 12 edición de la Gira de Documentales, concepto creado por Diego Luna (Rogue One: una historia de Star Wars) y Gael García Bernal (Mozart in the jungle), estará conformada por 135 producciones procedentes de 32 países.



Durante dos meses visitará, entre otras Oaxaca, Baja California, Michoacán, Jalisco y CDMX.



Algunos títulos a mostrar serán Chavela, entrevista inédita a Chavela Vargas; Lucha México, sobre el pancracio; Sin lugar para esconderse, producción iraquí, y No soy tu negro, alusivo al racismo en Estados Unidos.



Apoyo extranjero. El 44% de recursos utilizados por Ambulante, proviene del extranjero, de Latinoamerica, Europa y EU.



Esto, dice Suárez, muestra que el proyecto ha diversificado sus recursos, captando atención externa.



Precisamente se está tratando de conseguir financiamiento para reponer Ambulante en California, EU, en el nuevo espectro político.



“Mucha gente se nos ha acercado y como parte de las cosas buenas, es que hay gente resistiéndose a esto (Donald Trump) y estamos viendo cómo seguir construyendo puentes; esta edición del Festival tocará Baja California, Coahuila y Chihuahua, que hacen frontera y es una invitación a ellos”, considera.