¡Luces, cámara y… Mujeres!

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Hoy se cumplen 109 años del incendio en la fábrica Cotton en Nueva York, donde murieron aproximadamente 130 mujeres, el cual originó que la Organización de las Naciones Unidas proclamara el Día Internacional de la Mujer en 1977 con el propósito de conmemorar la lucha de la mujer trabajadora. Cada 8 de marzo se intenta concientizar a la sociedad sobre la importancia que tiene la mujer de distintas maneras. El cine, por ejemplo, reconoce su valor, lucha, fortaleza, solidaridad y su entrega en distintas películas como:



“El color púrpura" (1985)



Se cuenta la vida de Celie (Whoopi Goldberg), una joven de color que a sus 14 años está embarazada de su propio padre, tiene una vida llena de experiencias difíciles e injustas cuando su único propósito era el aprender a leer. Ella aprende y mejora su lectura mediante las cartas de su hermana; se va liberando de la esclavitud y malos tratos que la han hecho sufrir a lo largo de 30 años, logrando así su objetivo e independencia.



“Ellas dan el golpe" (1992)



En 1943 durante la Segunda Guerra Mundial un grupo de mujeres creó una liga femenina de beisbol, ya que la mayoría de los hombres estadounidenses abandonaron su país para ir a luchar y los campos ya no se utilizaban con frecuencia, por lo cual Dottie (Geena Davis) y Mae (Madonna) hicieron todo lo que estaba a su alcance para competir como lo hacían los hombres aparte de lidiar con Jimmy (Tom Hanks) su entrenador.



“Memorias de una geisha" (2005)



Es una novela donde se relatan las confesiones de Sayuri (Zhang Ziyi) y su mundo dominado por las pasiones, sensualidad y la belleza, las cuales no pueden ser separadas del sometimiento. Ella se sumerge en un mundo donde las jóvenes desean ser geishas pero primero son adiestradas en todo el arte de la seducción, en el que deben convencerse que para ellas el amor no es más que un espejismo y su virginidad se venderá al mejor postor.



“Flor Del Desierto" (2009)



Waris Dirie (Soraya Omar Scego - Liya Kebede), una niña de 13 años, huye de su poblado en Somalia para evitar un matrimonio de conveniencia. Cruza el desierto, donde finalmente termina como trabajadora doméstica en Londres en la embajada de Somalia. Cambia continuamente de trabajos viviendo ahí de forma ilegal, así hasta llegar a un restaurante de comida rápida donde el fotógrafo Terry Donaldson (Timothy Spall) la ve y poco a poco la convierte en una famosa modelo.



“Pago justo" (2010)



Esta es una película basada en hechos reales sobre la huelga de las trabajadoras en la fábrica Ford Dagenham en 1968 en busca de la igualdad en el salario de hombres y mujeres. Rita O’Grady (Sally Hawkins) y un grupo de trabajadoras cansadas de tantas diferencias laborales inician su lucha ante tantas injusticias. Dicha huelga logró la aprobación de la “Equal Pay Act” obteniendo así que tanto a hombres como mujeres se les reconociera su esfuerzo en el campo laboral.



Todas estas películas tienen un mensaje y trama distinta donde se busca la equidad en los deportes o salarios, nos muestran la fuerza de voluntad y superación personal en las mujeres, pero para lograr eso nos han hecho sentir a los espectadores lo injusto, triste y difícil que resulta buscar la igualdad de género.