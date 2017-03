¡Locos de risa en Hermosillo!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El género stand up comedyestá conquistando los teatros y escenarios de México, con reconocidas figuras de la comedia que tienen una mayor cercanía con el público para arrancar carcajadas con chistes, sketches y anécdotas graciosas.



Pero cuando padre e hijo son quienes aparecen detrás del telón, y les precede una trayectoria como destacados humoristas de México, el espectáculo promete ser inolvidable.



Héctor Suárez y su hijo Héctor Suárez Gomís se preparan para el divertido show de stand up "Los Locos Suárez", que llegará a Hermosillo el próximo domingo 26 de marzo a las 19:00 horas (única función) en el Teatro Auditorio del Cobach Villa de Seris.



Esta obra que está bajo la producción de Guillermo Wiechersmarca el debut de Héctor Suárez padredentro del género que también se conoce como "comedia de pie", donde traerá junto con su hijohistorias y chistes de humor "tan negro como el presente de nuestro País", como destaca en el slogan del evento.



Al actor se le reconocepor su gran trayectoria en el cine mexicano en películas como "El asalto", "Despedida de soltera", "La mujer de a seis litros", "Picardía mexicana", entre otras más. En cuanto a la televisión, el actor marcó su forma de hacer comedia en México, ya que a través de la espontaneidad, su humor negro se caracteriza por hacer denuncias sociales hacia los problemas del país que, en su época, rompió con las normas de censura,como fue el caso de programas como "¿Qué nos pasa?" y "Verdá o fixión".



Entre sus personajes emblemáticos se encuentran Flanagan(Con su clásico estribillo "¡queremos rooock!"), Doña Soyla(la madre dominante y manipuladora); El Burócrata(empleado político que pone trabas y no soluciones), entre otros más.



"Loco" como papá



Por su parte, su hijo Héctor Suárez Gomís inició su carrera en la actuación para seguir los pasos de su padre, con la obra de teatro "Vaselina" (versión en español de "Grease");luegofue contratado para actuar en "Principessa", telenovela de Televisa,ycinco años después lanzósu primer álbum musical para una telenovela.Algunos de los otros melodramas en los que participó fue "Carita de Ángel", "Locura de amor", "Alcanzar una estrella", "El zorro, la espada y la rosa", "Salud, dinero y amor", "Por siempre mi amor", y más,además de programas de televisión como "Diseñador de ambos sexos", "El pelón de la noche", "Como dice el dicho" y "¿Qué nos pasa?".



No te pierdas la oportunidad de ver a estas dos figuras de la comedia en un show más cercano al público donde los verás hacer reír al mismo tiempo que lanzan una fuerte crítica social y concientizana la audiencia a través de la diversión. Los boletos están a la venta en taquillas de Sonora Ticket (Plaza Monteverde), Hotel Lucerna, Auditorio Cívico del Estado y Ahorro Cel (Plaza Ley Sahuaro) con precios de 380, 500 y 600 pesos. Boletos en línea en www.sonoraticket.com