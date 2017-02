Homenajean a Whitney Houston en 5º aniversario de su muerte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En el quinto aniversario luctuoso de Whitney Houston, el canal Lifetime estrena este 11 de febrero la película “Whitney”, la cual retrata el éxito y caída de la cantante más admirada de su generación, así como el dolor vivido por Houston, durante su tormentosa relación con el cantante Bobby Brown.



Este filme marca el debut como directora de la actriz Angela Bassett (What’s Love Got to do With It, American Horror Story), y el primer rol protagónico de la entonces ganadora del concurso America’s Next Top Model, Yaya Da Costa (Lee Daniel’s The Butler), hoy protagonista de “Chicago Med”, informa en un comunicado Lifetime.



El nombre completo fue Whitney Elizabeth Houston y nació el 9 de agosto de 1963 en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos; murió el 11 de febrero de 2012 a los 48 años de edad en Los Ángeles, California.



Fue una cantante estadounidense de R&B, soul, blues y góspel, también destacó como actriz, compositora, productora, empresaria y modelo, estuvo activa de 1977 a 2012.



La cinta “Whitney” ubica su historia desde 1989, año en que la cantante (Yaya Da Costa ) se convirtió en un fenómeno mundial, con dos álbumes que la habían llevado al éxito. Y al asistir a la tercera “Anual Soul Train Awards” con su amiga y gerente de carretera Robyn Crawford, (Yolonda Ross), conoce a la estrella de R & B Bobby Brown (Arlen Escarpeta), donde comienza el fin de la carrera de la cantante de “I Will Always Love You”.