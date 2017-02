Adriana Fonseca se sorprende de ofertas de trabajo tras publicar

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Hace varios días Adriana Fonseca se convirtió en tendencia tras confesar en un video la humillación que vivió en un casting en Estados Unidos por el simple hecho de ser latina.



La actriz afirmó en entrevista para el programa “Hoy” que el video sólo lo realizó para desahogarse con sus seguidores y compartir con ellos el mal momento que vivió en Estados Unidos, pero jamás imaginó el alcance que podía tener.



“Fue realmente un momento de desahogo para sacar esa frustración y esa humillación que tenía en ese momento, fue como un grito desesperado”, comentó la actriz.



Y agregó: “Hubo comentarios buenos y también hubo comentarios malos, realmente esto fue una humillación y una falta de respeto muy fuerte hacia un ser humano”.



Adriana expresó que fue una sorpresa, pero a raíz del video ha recibido ofertas de trabajo: “Pues sí, o sea, me llamaron para un evento que pudiera ir a México, también me llamaron para una fundación que pudiera hacer algo, y la verdad que no lo hice intencionalmente”.