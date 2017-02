Alicia Vikander será Lara Croft

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Puede que para gran parte de la audiencia, Lara Croft será siempre Angelina Jolie. Lo cierto es que ahora será Alicia Vikander quien le de vida a su próxima encarnación en el mundo del cine.



Ha sido The Daily Mail quien ha filtrado algunas imágenes donde se puede ver a la actriz rodando la próxima aventura de la heroína.



La nueva película se estrenará el año que viene, aunque todavía no tiene fecha exacta.



En cuanto al guión, está centrado en el “reboot” en el mundo de los videojuegos de Lara Croft, así es como el vestuario es similar al de las entregas de “Tomb Rider” y “Rise of The Tomb Rider”.



El noruego Roar Uthaug es el responsable de esta nueva edición de Tomb Rider, de la que apenas se sabe nada. Sólo que Alicia Vikander ya está a pleno rendimiento para darle vida.