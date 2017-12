Juanes dará la primera actuación en español en 'The Late Show'

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Juanes ofrecerá el lunes la primera actuación en español en el programa “The Late Show” de Stephen Colbert.



El rockero colombiano será el primer intérprete con un número completo en lengua española en la historia del programa nocturno de tertulia, donde han tocado agrupaciones como The XX, Coldplay, The Shins y Green Day, se anunció el jueves en un comunicado.



Juanes también anunció esta semana que entre abril y mayo saldrá de gira por Norteamérica con Mon Laferte, con quien interpreta el éxito “Amárrame”. La gira, llamada “Amarte Tour", comienza el 20 de abril en Orlando, Florida e incluye 15 fechas adicionales en ciudades com Miami, Nueva York, Chicago, Dallas, El Paso y Los Ángeles. Termina el 20 de mayo en Temecula, California.



Los fans del astro colombiano, que en enero se medirá por otro premio Grammy en la categoría de mejor álbum pop latino con “Mis planes son amarte”, también podrán escuchar su voz en la película animada “Ferdinand”, en la que interpreta a un personaje y el tema "Lay Your Head On Me”. La cinta se estrena el 15 de diciembre con un elenco que también incluye a John Cena, Kate McKinnon, Gina Rodríguez, Gabriel Iglesias y Peyton Manning

Juanes es el solista que más Latin Grammy ha ganado, con 23. También se ha hecho merecedor de dos premios Grammy.