Miembro de los Jonas Brothers testifica en juicio FIFA

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

El juicio que se sigue en Nueva York a tres dirigentes del fútbol sudamericano dio otro giro singular con el inesperado testimonio de Kevin Jonas, un astro del pop.



El ex miembro de la banda Jonas Brothers compareció el jueves en un tribunal federal para respaldar el testimonio de que uno de los acusados fue sobornado con entradas para un concierto de Paul McCartney en Argentina en 2010. Jonas no tenía conocimiento de los sobornos, pero confirmó que el recital del ex Beatle transcurrió tal y como los fiscales indicaron.



La defensa se ha resistido a reconocer que el concierto se realizó.

Jones dijo que fue al concierto de McCartney antes de un recital que su banda tenía previsto en Buenos Aires.



Los tres dirigentes, el brasileño José María Marín, el peruano Manuel Burga y el paraguayo Juan Ángel Napout— se declararon no culpables a los cargos por complot para asociación delictiva, fraude electrónico y lavado de dinero dentro de la investigación por el escándalo de corrupción de la FIFA.