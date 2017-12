John Boyega comienza a acostumbrarse a verse en Star Wars

LOS ÁNGELES, California(AP )

John Boyega tiene mucho en común con Finn, el personaje que interpreta en "Star Wars: The Last Jedi" (“Los últimos jedi”), pero una ida a una juguetería en Londres lo dejó anonadado.



El actor dijo que una de las experiencias que más lo habían impresionado mientras filmaba la película fue ver una enorme imagen de sí mismo en la misma tienda Toys "R'' Us que solía visitar de niño. Boyega había ido a buscar un regalo para su sobrino recién nacido cuando se encontró cara a cara con una enorme figura de cartón de él como Finn.



"Había juguetes por todas partes, y pensé, 'Guao'", dijo en una entrevista reciente. "Estoy en la estantería. Es extraño".



Aunque se ha acostumbrado más a su lugar en el universo de Star Wars tras haber debutado como Finn en "The Force Awakens" (“El despertar de la fuerza”), tanto Boyega como su personaje siguen sorprendidos por la grandeza de ese mundo.



Como un ex Stormtrooper que escapa de la Primera Order para unirse a la Resistencia, Finn es ahora alentado a descubrir dónde encaja en la pelea, dijo Boyega.



"Eso crea a un Finn muy valiente que está ansioso por hacer lo que sea por descubrir y demostrar que esa es su posición", señaló.



El actor de 25 años está listo para hacer lo mismo en Hollywood: su trabajo en Star Wars le ha merecido otros papeles prominentes, incluyendo uno en "Detroit" de Kathryn Bigelow y otro en "Pacific Rim Uprising", que se estrena el próximo año.



"Siento que durante la filmación de 'The Last Jedi', estuvimos viviendo paralelos con nuestros personajes en cierto sentido", dijo Boyega. "Finn ahora es bien conocido en el universo de Star Wars, y yo soy conocido dentro de la industria y nuestro planeta y lo que sea. Él ahora tiene esta reputación y le es difícil mantener el ritmo mientras continúa descubriéndose a sí mismo porque lo han etiquetado como un héroe".



Los momentos heroicos de Finn en "The Last Jedi" incluyen una batalla épica con la Capitana Phasma (Gwendoline Christie) que tomó meses de entrenamiento y preparación.



Fuera de la pantalla, Boyega fue un héroe para la debutante Kelly Marie Tran, quien interpreta a Rose Tico. Ambos se conocieron durante las audiciones para el papel, y desde entonces él la ha apoyado.



"Es muy generoso en el sentido de que es un actor que realmente me ha enseñado, porque yo era nueva en esto", dijo Tran. "De verdad siento que no pude haber tenido un mejor compañero en toda esta experiencia".



Tras su sorpresa en la juguetería, Boyega tuvo un tiempo para acostumbrarse a la idea de verse a sí mismo como una figura de acción. Pero ese fue solo el comienzo de la campaña de mercadeo para "The Last Jedi".



"Recientemente fui al supermercado y me vi a mí mismo en (botellas de) agua", dijo. "Me parece que eso es como lo más grande. Todo el mundo necesita agua, ¿no?".