Saca la vuelta a lo popular

MEXICALI, Baja California(GH)

La música nueva no tiene que adaptarse siempre a lo popular, así conceptualiza Ana Victoria su nuevo material discográfico.



Con el estreno de ‘Reina de mi mundo’, su cuarta producción discográfica y con 10 años de carrera musical, Ana Victoria regresa más recargada que nunca.



El álbum lo define como “ecléctico y con una temática romántica”, donde trabajaron con ritmos latinos y mexicanos.



De donde se desprende el primer sencillo denominado “Ella te quiere”, una poderosa balada pop con un toque de música mexicana.



“Queríamos que el concepto del disco fuera, contara una historia individual, que cada canción cantara una esencia especial y que tuviera influencias de nuestra música latina no sólo mexicana”, señaló la cantante.



Es un disco que representa la esencia que ella, como dueña de su propio mundo musical, es capaz de expresar.



Lo cual lo hará a través de una nueva gira musical que iniciará el próximo año 2018.



Le apuesta a la tecnología



Con el lanzamiento de esta nueva producción discográfica, Ana Victoria se suma a la era digital, por lo que lanzó una tienda digital y un libro a la par del álbum.



Este contará con citas de estilo de vida, fotos exclusivas y material que no está disponible en el disco.



La hija de Amanda Miguel y Diego Verdaguer, siempre ha desafiado las tendencias en la industria de la música, defendiendo su integridad artística y construyendo una carrera con una alta credibilidad, con la intención de crear su carrera personalmente.