Lafourcade, orgullosa de la raíz

TIJUANA, Baja California(GH)

A Natalia Lafourcade la noticia del sismo que sacudió a México el martes pasado le llegó vía redes sociales, pues se encontraba en España en promoción de su disco "Musas".



"Fue muy fuerte, estaba en Madrid en un homenaje a Violeta Parra, y vi que empezaron a subir y subir imágenes del terremoto, se siente muy feo estar tan lejos, la sensación es muy fuerte", compartió la cantautora en entrevista vía telefónica para EL IMPARCIAL.



La artista originaria de la Ciudad de México externó el dolor por las personas que han perdido algún ser querido, o su patrimonio como sus casas.



Voluntad y esperanza



Pero también, ahora que está fuera del País, por su trabajo, le emociona la reacción que ha tenido toda la gente, los jóvenes y hasta las personas adultas.



"Me conmociona la reacción de la gente de México, eso es fuerte, ver la voluntad, la esperanza y la disposición de todos", explicó.



Natalia se ha caracterizado por ser una mujer solidaria con los demás, y esta ocasión no será la excepción, por lo que en su momento hará su aportación.



"Hablé con Gael García y Diego Luna, ellos traen una iniciativa de ayuda muy buena, como esas iniciativas podemos seguir haciendo porque el levantar al País costará mucho.



"Mi equipo y yo tenemos un fuerte compromiso y ya hemos estado hablando de algunas donaciones porque la gente va a necesitar de todos nosotros", indicó.



La intérprete reconoció que la empatía es una de las cosas más fuertes que ha visto entre la gente.



"El estar en los zapatos de los demás no es fácil, no hay que olvidar que somos uno, que nos podemos levantar positivamente, ser fuertes y seguir adelante", expresó a manera de mensaje.



La cantante por lo pronto seguirá con una serie de presentaciones agendadas en Estados Unidos y México.