Critican a William Levy por hablar del huracán "Irma"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Finalmente ya tenemos el recorrido exacto del huracán #irma 😂👍🏻 ahora si nos podemos preparar. And we finally have the exact path of Hurricane Irma. Now we can prepare. Una publicación compartida por William Levy (@willevy) el 6 de Sep de 2017 a la(s) 8:25 PDT

William Levy está dando de qué hablar por una publicación que compartió en su cuenta de Instagram.El actor subió una captura de pantalla de cómo la cadena Univisión presentó la trayectoria que seguirá el huracán "Irma" en los próximos días (con muchas líneas de varios colores), y acompañó la foto con un comentario que molestó a muchos usuarios, pues usó una carita llorando de risa."Finalmente ya tenemos el recorrido exacto del huracán #Irma, ahora si nos podemos preparar".Varios de sus seguidores consideraron fuera de lugar burlarse en momentos tan críticos."@willevy no creo que se pueda bromear con esto pero en fin Dios los proteja", "Desde República Dominicana te decimos @willevy que te pasaste con el chiste, es un tema de mucho respeto ante el evento tan grande que nos espera y ante el dolor de muchos de los cuales aún ni se tienen noticias en las Antillas Menores. Hay un tiempo para cada cosa", "A pesar de ver con humor ese indescifrable recorrido del huracán con tantas líneas, no ha sido una buena idea poner una carita llorando de risa, sabiendo todo lo terrible que está sucediendo. Tómalo como una crítica constructiva. Saludos desde Montevideo", fueron algunos de los comentarios.Otros usuarios expresaron que un poco de humor no hace daño ante estos momentos de tensión, y que el actor no se burló de la desgracia, sino de la manera en que se ilustró la trayectoria del huracán."Mucha gente se ríe de tantas cosas, un poco de humor, además la imagen que subió @willevy se ve un poco cómica un montón de líneas que no se ve por donde se pasa. Eso no quiere decir que se esté riendo de lo que está pasando! Mis rezos están con ustedes! Saludos!", "Eso es lo que somos los cubanos, siempre a mal tiempo buena cara".