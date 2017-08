Carmen Salinas recibirá homenaje en EU

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A pesar de que dice que su estudio está tapizado de galardones, la actriz Carmen Salinas declaró que siempre le halaga recibir uno más, ya que los siente como un reconocimiento a su esfuerzo y trabajo actoral, como el homenaje que recibirá por su trayectoria artística en Los Ángeles, California el próximo 27 de agosto.



Salinas informó que el 27 de agosto, cuando se conmemora en dicha ciudad "El día del anciano", ella recibirá las llaves de Los Ángeles y la Estrella Lamas, que representa la belleza del plano cósmico.



La actriz de la serie "Nosotros los guapos" abundó que se siente halagada de que en vida le brinden estas distinciones: "Mi estudio esta tapizado de reconocimientos, y los valoro porque ahí veo plasmado mi esfuerzo y amor por esta magnífica carrera artística que elegí desde niña y que no he dejado de trabajar, ya sea en telenovela, teatro o cine".



La histrión de la cinta "Man on Fire", recalcó: "Me siento contenta de poder recibir las llaves de la ciudad y algunos reconocimientos, sobre todo en esas tierras, donde los latinos siempre me han recibido con gran cariño. Saben que mis actuaciones también van dedicadas a ellos, con mucho amor".



Plaza México y Fundación Plaza México le entregará a Salinas en el Paseo de la Fama de esa ciudad la Estrella Lamas, con la cual se reconoce a aquellos que con su esfuerzo, dedicación y talento han destacado en su ejercicio profesional, en actividades comunitarias, proyección de la cultura y el arte en todas sus manifestaciones.



La Estrella fue diseñada y fundida en bronce para el Paseo de la Fama de Plaza México de Los Ángeles por el escultor mexicano, Oscar Ponzanelli, la cual representa los ciclos armoniosos de cuerpos celestes en sagrada relación, el portal estelar y es conocida en lengua maya como Lamat y simboliza un glifo de origen maya.



La Estrella Lamas llevará grabado el nombre de la actriz y productora y un relieve alusivo al arte escénico y será depositada en la Explanada de Plaza México a partir del 27 de agosto, para rendirle homenaje, por ser una destacada mexicana, con trayectoria en el arte escénico, en México y en el extranjero; por ser además exponente de los valores de la mujer.



Carmen Salinas debutó en televisión en 1964, bajo la dirección de Ernesto Alonso, apareciendo en shows conocidos como "La Vecindad", "La Frontera" (The Border) y "El Chofer".



Ha intervenido en más de 110 películas y decenas de telenovelas, imitadora en prestigiados centros nocturnos. Ha compartido crédito con figuras como Denzel Washington en "Man On Fire"; con varios directores de cine como Alfonso Arau y Arturo Ripstein; así como con productores destacados, como Salvador Mejía, Juan Osorio, entre otros.



En teatro, como productora ha tenido éxito con la puesta en escena "Aventurera" durante 16 años y en breve, indicó llevará su musical a varias ciudades de Estados Unidos.