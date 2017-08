Dra. Ana María Polo estrena mazo en inglés, en Fox

NUEVA YORK, EU(AP)

Dieciséis años después de juzgar en español en el popular “Caso cerrado” de Telemundo, la Dra. Ana María Polo debuta en el mercado anglo con “Ana Polo Rules”, un programa de media hora que se estrena en varias estaciones de la cadena Fox.



“Yo creo que todos los seres humanos del mundo comparten los mismos conflictos y los mismos problemas”, dijo la abogada cubana-estadounidense en una entrevista reciente con The Associated Press al señalar que las principales diferencias entre sus programas son, básicamente, el idioma y la duración.



“El inmigrante puede tener problemas de su estatus migratorio, en otras palabras, porque no tiene papeles se le complica el trabajo, o conseguir un trabajo, o tiene que vivir escondido por ciertas cosas. ... (Pero) cuando se trata de problemas de pareja, cuando se trata de un problema de negligencia, un accidente, etcétera, es lo mismo”, explicó.



“Ana Polo Rules” debuta el lunes por la noche por las estaciones de Fox en Los Ángeles, Dallas, Austin y Phoenix, que inicialmente emitirán 15 episodios pregrabados a lo largo de tres semanas. Lo que suceda después dependerá de los ratings, dijo Polo.



“Si al público le gusta y Fox lo considera, entonces lo seleccionan ya para su difusión nacional”.



A diferencia de “Caso cerrado”, en el que logra juzgar varios casos a lo largo de una hora, Polo se enfocará en uno solo por emisión.



Entre los elementos más atractivos del nuevo programa, destacó el hecho de que el litigante está sentado más cerca.



“Es una de las cosas que más me gustan porque me permite verle las expresiones faciales, que para mí son muy importantes para determinar la credibilidad de los litigantes”, dijo.



De los 15 casos presentados, que dijo que están “súper actualizados con lo que está pasando en el mundo”, habló de uno con un drone “muy llamativo porque hoy en día la tecnología nos está poniendo en situaciones muy precarias y muy peligrosas”.



“Estamos perdiendo conceptos como por ejemplo la privacidad a un nivel donde el ser humano se está quedando desnudo y cree que es algo bueno”, advirtió. “Pero se va a dar cuenta un día de que la privacidad es uno de los más preciados conceptos que tenemos en esta vida”.



También mencionó uno relacionado con las aplicaciones digitales para buscar pareja o intimidad, servicios que dijo que pueden llevar a la gente a actuar de manera inapropiada y que “están causando mucho conflicto en el mundo moderno”.



Aseguró que los casos la sorprendieron a ella tanto como sorprenderán al público, pues nunca participa en la selección de los participantes.



“Me gusta de esa manera. Creo que yo siempre tengo que mantener la objetividad ante todo, como árbitro, como abogado, como alguien que va a juzgar una situación”, dijo. “Es parte yo creo que de la fórmula mágica que yo he manejado en ‘Caso cerrado’ por 16 años y que estoy manejando ahora en ‘Ana Polo Rules’”.



Polo, quien estudió y ejerció derecho en Estados Unidos antes de convertirse en la jueza de la televisión hispana, recordó que cuando comenzó con “Caso cerrado” tenía al lado un diccionario que la ayudaba a traducir términos jurídicos como “double jeopardy” o “due process”



Comparada con la popular “Judge Judy” de la televisión estadounidense, a quien llama “una fuente de inspiración” y “una de las mejores mentes jurídicas que existen”, hoy dice que puede hacer el programa en español “con los ojos cerrados”. Pero admite: “¡Me siento cómoda en inglés! Yo me eduqué y practiqué y me formé como un abogado anglosajón, o sea que para mí es parte de mi naturaleza”.