Luis Miguel se deja ver en Las Vegas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El cantante Luis Miguel se dejó ver en Las Vegas días después de enfrentar una tensa situación con la justicia de Estados Unidos que lo llevó a entregarse ante una jueza en California.Una imagen suya, captada el fin de semana en Las Vegas junto a un fan, circuló por algunas cuentas de Instagram dedicadas al cantante.Como ha sido su costumbre en fechas recientes, “El Sol” apareció muy sonriente al lado del seguidor que le solicitó la imagen.Luis Miguel tuvo que presentarse ante la jueza porque había una orden de arresto en su contra, ya que no había acudido a audiencias para responder a la demanda que interpuso en su contra su ex mánager, William Brockhaus, por incumplimiento de contrato.El cantante perdió el caso ante Brockhaus y debe pagarle un millón de dólares.Se había ordenado el embargo del Rolls Royce del cantante, con valor de unos 300 mil dólares, para cubrir parte de la deuda; aunque Luis Miguel dijo que no sabía dónde estaba su auto, hace unos días fue visto paseando en el automóvil.Luis Miguel tiene una audiencia programada el próximo 11 de mayo y en caso de no presentarse, además del millón de dólares que le debe a su ex mánager, tendrá que pagar otro millón que fue fijado como fianza.