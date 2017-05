Marvel confirma crossover entre películas y series... Algún día

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El próximo 18 de agosto llega a Netflix The Defenders, el esperado crossover entre cuatro de los superhéroes más queridos de Marvel: Iron Fist, Luke Cage, Daredevil y Jessica Jones.



A la espera de que se confirme la aparición de The Punisher en la primera temporada de la serie de la plataforma de streaming, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha despejado las dudas de los seguidores de la Casa de las Ideas acerca de un posible crossover entre las películas y las series de Marvel.



"No necesariamente. El futuro es mucho tiempo. La verdad es que realmente no lo sé, se están haciendo muchas series, y espero que continuemos realizando muchas películas", explica el productor. "En algún momento habrá un crossover. Crossover, repetición o algo", confiesa Feige en una entrevista para io9.



Parece que los fans de Marvel tendrán que esperar para poder ver a Jessica Jones y compañía cruzarse con los Vengadores y otros personajes del Universo Cinematográfico Marvel. No obstante, que se produzca un crossover entre personajes de la Casa de las Ideas no implica que estos estén interpretados por los mismos actores, como sucedió con Spiderman, interpretado anteriormente por Tobey Maguire y Andrew Garfield y que se unió el año pasado a los Vengadores en Capitán América: Civil War encarnado por Tom Holland.



TODO LO QUE ESTÁ POR LLEGAR



Los seguidores de Marvel están de enhorabuena, ya que en los próximos meses llegarán a los cines nuevas películas de los superhéroes más icónicos de la compañía. El pasado 28 de abril se estrenó Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Spider-Man: Homecoming se estrena el 7 de julio, y el 27 de octubre regresa a la gran pantalla Chris Hemsworth con Thor: Ragnarok.



La cosa no se queda ahí, y en 2018 los fans podrán disfrutar de Pantera Negra (estreno el 16 de febrero), Avengers: Infinity War, y Deadpool 2.