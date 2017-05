Natalia Lafourcade presenta nuevo disco

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En secreto y sin decirle nada a su compañía disquera, Natalia Lafourcade, dio forma a un proyecto que ella definió como un capricho, así que parte de 2016 fue dedicado a la hechura de “Musas”, un álbum en el cual la cantante rinde homenaje a la música folclórica latinoamericana y cumplió su deseo de colaborar con el dúo Los Macorinos.



“Ellos son básicamente la razón por la que quise grabar este disco, escuché a Los Macorinos con Chavela Vargas, luego con Eugenia León e hicimos unos viajes juntos y ahí decidí que quería hacer un disco con ellos hace como cuatro o cinco años, pero hace uno tomé la decisión de que era el año para trabajar ese proyecto a escondidas de todo mundo, como un capricho musical que no saldría a la venta”, explicó Natalia durante una reunión que tuvo con la prensa el viernes, en la cual interpretó algunos temas de este disco acompañada por Juan Carlos Allende y Miguel Peña, Los Macorinos.



En un ambiente bohemio y relajado, lleno de flores y detalles mexicanos, Natalia hizo un repaso por la selección de temas que hizo para este álbum, que va dedicado al amor, pero no al de pareja o el carnal, sino a la patria y al hogar.



“Quería interpretar temas que pudieran resaltar lo bello y lo que amo de mi país, de mi gente, de su historia, su música y su folclore, de las cosas bonitas que tenemos, me conecté mucho”, señaló la cantante sobre la canción de Violeta Parra, “Qué he sacado con quererte”.



Pero también su lugar de nacimiento tiene una dedicatoria en “Musas”, con “Mi tierra veracruzana”, donde ella apela con cierta nostalgia a sus recuerdos. “Quería un tema que pudiera recuperar esa imagen bellísima que tengo de ella, de cuando era chiquita y jugaba y corría en sus campos de café”.



Quien es autora de canciones como “Amarte duele” y “Piel canela”, explicó que con “Musas” buscaba mostrar cómo América Latina está conectada a través de la música, sin hacer algo político con ellos, y además capturar un sonido acústico de los instrumentos, que remitiera a quien escuchara las canciones al centro de su hogar.



“Musas” es actualmente el disco número uno en iTunes y Natalia iniciará una gira con él por teatros históricos del país como el Teatro Ángela Peralta (San Miguel Allende), Teatro Manuel Doblado (León), Teatro Juárez (Guanajuato), Teatro Macedonio Alcalá (Oaxaca) y Teatro Principal (Puebla).