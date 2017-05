Buscan dinero de Luis Miguel en la Corte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Pese a que Luis Miguel se presentará esta semana en la Corte con el fin de darle una solución a la demanda interpuesta por su ex mánager William Brockhaus, aún se encuentra pendiente la forma en que pagará el monto a favor del demandante. En entrevista, Amy B. Messigian, abogada de Brockhaus, explicó de qué forma El Sol podría liquidar la deuda en este caso.



Pese a que el abogado del cantante afirmara hace unos días que buscan la forma de llegar a un acuerdo, la abogada explicó que el tiempo es algo que podría no ayudar a esa situación y que muy probablemente deba comparecer nuevamente el 11 de mayo.



“Son dos cosas separadas entre nuestro asunto y las órdenes de la Corte, y hasta que el caso sea resuelto hay una orden para su arresto que continúa en su lugar y una fianza de un millón de dólares si no se presenta durante sus audiencias. Así que para evitar presentarse el jueves tendríamos que haber resuelto esto completamente y que el caso fuera desestimado. Dado que estamos a menos de una semana de que eso suceda, no creo que sea posible”, explicó vía telefónica.



Al cuestionar la posibilidad de que Luis Miguel llegara a pisar la prisión, declaró: “No por no hacer el pago. El juicio contra él salió en favor de William Brockhaus y está siendo tratado como un juicio civil, así que Luis Miguel no podría ir a la cárcel por eso, sin embargo, las violaciones a las órdenes de la Corte podría ser algo completamente diferente. En realidad depende mucho de cómo se comporta con el juez e interactúa en la Corte”.



La abogada del demandante detalló que dentro de las cosas habladas este martes las respuestas de quien fuera su asistente eran insuficientes.



“Tomemos como ejemplo el caso de su asistente, Joe Madera. Le pregunté a él si era en parte dueño de alguno de los yates de Luis Miguel y dijo que no sabía. Que haya más bienes de los que pensamos, eso no lo sabremos hasta que escuchemos el testimonio de Luis Miguel el jueves. Básicamente la parte de qué debe pagar ya fue resuelta, el juez ya decidió que Luis Miguel le debe a William Brockhaus un millón de dólares. Después esto se convierte en si Luis Miguel está en la disposición de pagar voluntariamente su sentencia, y si no, seguimos persiguiendo lo que yo he estado buscando que es tratar de saber dónde está su dinero, ya sea en cuentas de banco, en forma de automóviles, o en botes o en propiedades. Dependiendo del valor de los bienes, pueden ser usados para conseguir ese millón de dólares”.



En Netflix. Sobre la serie de Luis Miguel, a estrenarse próximamente en Netflix, Messigian consideró que podría ser algo bueno para su cliente.



“Eso para mí es una cosa buena porque eso significa qué hay dinero entrando en la puerta de Luis Miguel que puede convertirse en dinero que entre en la puerta del señor Brockhaus. Madera declaró que él era responsable de pagar por todos sus finanzas personales, pero también declaró que él no sabía cómo era que Luis Miguel pagaba por sus estancias en hoteles y cenas de lujo. Lo que empezó como un millón de dólares puede ser más porque en lugar de pagar el dictamen voluntariamente desde hace un año que se ordenó, nos hemos visto forzados a seguir todos estos procesos para intentar localizar su dinero”.



Al cuestionarle sobre las complicaciones para localizarlo, la abogada reconoció que eso representó todo un reto. “Él tiene los recursos a su disposición para ser capaz de moverse muy rápidamente y en secreto, así que encontrarlo fue muy difícil. Parte de lo que nos ha costado tanto, adicional al dictamen del juez, es tratar de localizarlo. En algún punto estuvo en Acapulco y tuvimos que reunir un equipo para estar ahí. Dado que tiene los recursos para vivir en hoteles y viajar en aviones privados, lo hizo desafiante. Diré que en mis años de práctica este caso es único. Adicionalmente por la falta de respeto para el proceso de la Corte que hasta ahora hemos visto, no presentándose para sus citatorios, teniendo una fianza para su arresto... Espero que el señor Brockhaus y su caso tengan un resultado favorable como lo he visto hasta ahora”.



Sobre la próxima cita que el intérprete tiene para la próxima semana, espera que la resolución sea pronto. “El propósito de la audiencia del jueves es saber dónde están sus bienes y su dinero y todo dependerá que tan directo sea, esperamos conseguir toda la información que queremos obtener”. Diré esto: si el tener una orden para tu arresto es el menor de tus problemas, entonces tienes muchos”.