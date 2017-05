Una "Hermosa experiencia" en el Palenque

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de varias canciones, Banda MS anunció a los ganadores de un concurso de radio, que fueron Roberto Mora y María Luisa Valenzuela Núñez, quienes tuvieron la oportunidad de entrar al redondel para tomarse una fotografía con los integrantes.



Sin embargo, había una sorpresa más de por medio, pues María Luisa no se imaginó lo que estaba a punto de sucederle en el recinto. Cuando uno de los vocalistas preguntó a la joven si su novio era detallista, ella dijo que sí,y al voltear a sus espaldas, vio a su pareja de rodillas para proponerle matrimonio. Aún conmocionada, pero con notoria alegría, María Luisa aceptó la propuesta de Roberto y Banda MS deseó lo mejor para la feliz pareja.



Noche de viernes con Banda MS



El Palenque de la Expo Gan parecía que reventaría en cualquier momento, pues Banda MSlogró vender todos sus boletos días antes de su presentación y así llegóa la capacidad máxima del recinto de 5,200 personas.



Desde que empezaron a llegar las personas, cantaban algunos conocidos temas de sus ídolos y gritaban con gran emoción el nombre de la agrupación para que ésta saliera al redondel.



Fue la noche del viernes 5 de mayo que Hermosillo vivió la gran fiesta junto a Banda MS, que salió a las 23:50 horas para abrir el concierto con "Se va muriendo mi alma".



Vestidos con chalecos dorados con rayas negras fue como se mostraron los cantantes que continuaron con "Me vas a extrañar", que provocó que los asistentes de la noche corearan la canción con sentimientos de desamor y melancolía.



Pero la tristeza se fue cuando comenzaron con los ritmos más bailables de la noche, como lo fueron"Pásame un bote" y "Cahuates, pistaches", con los queel público comenzó a moverse en sus asientos con una notoria sonrisa en sus rostros.



Aunque llegó la hora de despedirse, ni sus fans ni Banda MS querían retirarse, por lo que agradecieron al público todas sus bendiciones y cerraron la noche a las 2:50 horas de la madrugada con "Llorar y llorar", "Ayer la vi por la calle" y "Me gusta tu vieja".