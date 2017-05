"Pacto de amor" por los niños con cáncer

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ana Gabriel sufrió la pérdida de una hermana de 5 años de edad a causa de la leucemia, y para ella el tema del cáncer infantil es de gran sensibilidad, por lo que no duda en mostrar su apoyo para esta causa. Por ello, la cantante, un día previo al concierto que dio anoche en el Palenque de la ExpoGan, aceptó la invitación de la empresaria Claudia Téllez para ser la madrina en la inauguración del albergue de la Fundación para Niños con Cáncer Movimiento RAS, cuya ubicación se encuentra en Lázaro Mercado No. 70, colonia Rancho Dorado.



"Estoy muy feliz por lo que estoy viendo. Muy feliz por Claudia, por los niños….Muy feliz porque, como lo dije, deberían existir en todo el país muchos movimientos como este. Siempre tiene que ver un ejemplo y aquí lo tenemos. Hay muchas cosas detrás que a mí me consta. Hablé como ser humano, no como artista; hablé como alguien que perdió una hermanita por leucemia y no debo quedarme callada cuando tengo la oportunidad de decir esto", declaró Ana Gabriel.



"Si quieren ayudar para que esto crezca, puedo aconsejarles que sigan cooperando. No tengan desconfianza porque la prueba está hace 9 años. Ellos, fuera del gobierno y todo, ha sido alma, corazón y vida lo que pusieron a Movimiento RAS. Si hay personas en Hermosillo y los padres de familia que tienen pañales, ensures o cosas para donar, tráiganlos; pero también, si tienen una necesidad con uno de sus hijos, pueden venir a Movimiento RAS. Estamos con las puertas abiertas para cualquier causa", continuó.



"Dios tiene sus tiempos"



Desde hace 9 años, Claudia Téllez pagaba la renta de un local en la colonia Villa de Seris, en el cual instalaron el albergue para niños con cáncer mientras planeaba la construcción de un "castillo" para los pequeños que se trasladaban de distintos municipios del estado para recibir su tratamiento médico en la ciudad de Hermosillo y tener así un lugar donde acobijarse y conseguir consuelo.



"Llegó un momento en mi vida en que sentí que necesitaba hacer algo por esos niños…Teníamos 9 años pagando renta en Villa de Seris y desde el principio creí que sería más fácil tener un albergue propio. Conforme pasó el tiempo me di cuenta que sería algo fácil pero no imposible. Dios tiene sus tiempos y hoy es un momento esencial para nosotros porque demostramos que con perseverancia y esfuerzo se puede lograr mucho", declaró Claudia Téllez, coordinadora de la Fundación para Niños con Cáncer Movimiento RAS.



Aunque la fundación ya no debe pagar rentas por el albergue, la comunidad sonorense se podrá unir una vez más en apoyo a los niños con cáncer, pues Claudia Téllez extiende la invitación a la solidaridad de la gente para hacer donativos de pañales, ensures, juguetes o cualquier cosa que pueda ser de utilidad para las familias que atraviesan por un tratamiento contra el cáncer.



"Haremos un programa que vamos a lanzar para que la gente pueda ayudarnos con donativos y lo que pueda hacernos falta", destacó.



Emoción y orgullo por su hermana



Lilly Téllez, además de ser la hermana de Claudia Téllez, es una periodista y conductora sonorense, y al asistir al evento de inauguración del albergue de la Fundación para Niños con Cáncer Movimiento RAS, expresó lo siguiente:



"A Claudia se le ocurre cada cosa –ríe-. Somos muchos los familiares que escuchamos sus ideas, incluso la oí decir ‘Voy a hacer un castillo para niños con cáncer’ y yo me quedé sorprendida con eso. Cuando dibujó el boceto de cómo se vería el albergue, lo hizo como el típico castillo medieval. Cada detalle, cada viaje que hacía para traer una estufa industrial para la cocina y más, todo eso mueve el corazón. Hace un cuarto de siglo una investigadora en Ciudad Obregón encontró restos de pesticidas en la leche materna porque no hay una regulación correcta, quedan los botes de pesticidas regados y terminan enfermándose de cáncer a los 8 años muchos niños de nuestro estado. Además hay una altísima incidencia de cáncer de mama también y todo lo que es orientado a poner la mesa en el sentido periodístico me pregunto: ‘¿Qué está pasando en Sonora? ¿Por qué hay más cáncer en nuestro estado que en los demás?’ Nos preguntamos qué podemos hacer", finalizó.