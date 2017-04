Harry Styles lanza su primera canción como solista

(GH)

Luego de que One Direction decidió separarse en diciembre de 2015., ahora es Harry Styles quien ha lanzado este viernes su primer sencillo Sign Of The Times, el cual en pocas horas se volvió viral y hasta el momento cuenta con más de 3 millones de reproducciones en YouTube, informó El País El propio cantante, quien cuenta con alrededor de 19,8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y 29,9 millones en Twitter,se ha encargado de promocionar en sus redes sociales.“Estoy nervioso, a mí me gusta, espero que a los otros también”, decía el cantante esta mañana en un programa radiofónico de la BBC en el que ha presentado la canción. “Es un poco extraño… siento que he estado hibernando en el estudio durante mucho tiempo. Y es momento de dar a luz”, aseguraba Styles en The Breakfast Show. Para su nuevo álbum, el intérprete se mudó hasta Jamaica para poder estar en un país donde no tener demasiadas distracciones. Aunque los ritmos de ese país no parecen haber influido en su música, pues su nueva canción es una balada.El video oficial del sencillo se estrenará el próximo 15 de abril, dirigido por el director y músico Yoann Lemoine.