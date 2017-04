Orgulloso de Un Desierto para la Danza

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En el año 1993 un grupo independiente de danza contemporánea llamado Espiral se acercó al Instituto Sonorense de Cultura para sensibilizar sobre la falta de foros para dicha rama artística en la entidad.En ese momento Eduardo Mariscal no imaginó que la iniciativa de su agrupación haría historia. Uno de los fundadores de la Muestra Internacional Un Desierto para la Danzahabló en exclusiva para EL IMPARCIAL sobre la 25 edición de este evento."Es una aportación enorme, no sólo en el número de personas que se benefician con esto, sino en la forma en que abre la posibilidad para la gente de Sonora para salir al mundo a través del esfuerzo que hacen los bailarines y coreógrafos que han sido reconocidos internacionalmente", dijo Eduardo Mariscal, fundador de Un Desierto para la Danza."Cuando todo esto empezó no se sabía si iba a continuar o si iba a ser una vez cada dos o cinco años. Fue simplemente lanzarse a hacerlo una vez y después a ver qué sucedía. Fue un éxito rotundo ese primer año, tuvimos casi 10 funciones y el Auditorio Cívico del Estado se llenó."En años recientes no he estado ahí constantemente para ser testigo presencial, pero por lo que sées muy nutrido el público que asiste porque los teatros se llenan y entonces siento que es algo muy valioso para Sonora", continuó.En su 25 aniversario, Un Desierto para la Danza trae invitados de Japón, Canadá, España, Reino Unido y más."En particular, en esta edición destacamos el hecho de que se logren 25 años de trayectoria. Estoy familiarizado con algunos de los invitados de este año como Rubberdance (Canadá), Takao Kawaguchi (Japón), Producciones La Lágrima y algunos más."Es difícil para mí determinar qué es lo más relevante, porque los grupos locales y nacionales, todos, se benefician con este festival. Es importante destacar el sostenimiento y la entrega de todos estos grupos que han mantenido. Nosotros lo empezamos pero hasido mucha gente realmente la que siempre está detrás de todos los esfuerzos, desde los creadores hasta los bailarines", agregó.Agregó estar satisfecho de la proyección que ha logrado Un Desierto para la Danza: "Estoy extremadamente orgulloso y contento de que se siga sosteniendo un nombre que le di y me gustaría mucho que se pensara más en cómo acrecentar la manera de hacer llegar las artes en general, en este caso la danza, hacia el público de Sonora para que realmente sea la gente que paga sus impuestos para este tipo de eventos y se beneficie culturalmente y se vean los esfuerzos para que eso se logre y sea aún más impactante el resultado en general", finalizó el artista.