Las pinturas "The Wall" de Pink Floyd están a la venta

Las pinturas originales de Gerald Scarfe, creadas para la adaptación cinematográfica de 1982 de Pink Floyd “The Wall”, saldrán a la venta a través del San Francisco Art Exchange. Una exposición importante con las pinturas también se abrirá en la galería del SFAE en julio, informó Rolling Stone Scarfe seleccionó las 11 piezas, que incluyen algunas de las imágenes más emblemáticas de “The Wall”, como The Scream (utilizado durante una secuencia de campos de batalla y en el cartel de la película), Giant Judge y Hammers, The Teacher, The Mother y Education For What?La exposición también contará con una ilustración vinculada a "Comfortably Numb", Scarfe's tomar en Pink Floyd famoso cerdo inflable y un guión original para “The Wall”, que comprende 50 bocetos. El catálogo completo está disponible para leerlo en el sitio web de SFAE.Scarfe comenzó a hacer el mundo visual de “The Wall” antes de que Pink Floyd comenzara a grabar el álbum. Trabajando a petición del bajista Roger Waters, Scarfe diseñó varios títeres inflables y caricaturas que se utilizaron durante el show en vivo The Wall - aunque Pink Floyd sólo tocó cuatro ciudades en todo el mundo y no se grabó ningún video de los conciertos. La animación de Scarfe, sin embargo, sobrevivió para aparecer en la película.En una entrevista con Rolling Stone, Scarfe recordó escuchar las demos de Waters para “The Wall” por primera vez. "Cuando terminó y apagó la cinta, fue como un silencio incómodo", dijo Scarfe. -Porque todo lo que uno diría era inadecuado, y yo le dije: "Eso es genial". Y hubo otro silencio incómodo, y Roger contestó: "Bueno, me siento como si hubiera bajado mis pantalones y cagado delante de ti".