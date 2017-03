Presenta Televisa su versión de "La Voz Kids"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El productor Miguel Ángel Fox presentó este martes la edición de “La Voz Kids", que se estrenará el próximo domingo 12 de marzo en Televisa.



Maluma, Manuel Mijares y Emmanuel, así como la cantante española Rosario serán coaches de esta edición, mientras que la conducción estará a cargo de Yuri.



Durante la conferencia de prensa, Fox externó lo poco que le gustó "La Voz Kids" de Telemundo, que vio cuando decidió hacer la versión para Televisa.



“La verdad es que no servía pa’ nada, no me gustaba nada el programa”.



Más tarde, al explicar las razones de por qué no le gustó, señaló: “No me gustó porque estaban muy forzados los coaches, el programa no tenía ritmo, los niños estaban dirigidos y es muy diferente a lo que estamos acostumbrados de ver aquí, sí se dan ciertas direcciones pero se deja que fluyan las cosas como sucedieron en el momento, por eso la referencia no era tan buena, la de Colombia me gustó mucho más, creo que es más parecida a lo que estaban haciendo".



En cuanto a la audiencia se refiere, está seguro que le irá muy bien frente a su competencia de Azteca, "Master Chef".



“Yo me siento con mucha confianza, esto es un productazo muy genuino, nada está forzado, todo salió, yo le podría apostar a quien sea que el día que se estrena vamos a meter un gol”.



Olivia Peralta será la encargada de acompañar a los niños camino al escenario. Los concursantes de esta edición tienen entre 7 y 14 años de edad. Después de la etapa de las audiciones, el público podrá ver La Batalla y por último La Final.